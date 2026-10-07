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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

12 لاعبا يغيبون عن قائمة الأهلي لمواجهة بترول أسيوط في كأس عاصمة مصر

الأهلي
الأهلي
عبدالله هشام

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسة بترول أسيوط في مستهل مشواره ببطولة كأس عاصمة مصر، في لقاء يسعى خلاله الجهاز الفني لتحقيق أكبر استفادة قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك في بطولة الدوري.

وتنطلق مباراة الأهلي أمام بترول أسيوط اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

ويتواجد الأهلي ضمن منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر، إلى جانب بترول أسيوط والجونة والشرقية وإنبي والمقاولون العرب.

غيابات الأهلي أمام بترول أسيوط

ويغيب النادي الاهلي في مباراة بترول أسيوط في كأس العاصمة ياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا وكريم الدبيس مع استمرار الثلاثي بتنفيذ البرنامج التأهيلي لكل واحد منهم للرجوع للفريق في أقرب وقت.

فيما يغيب أقطاي عبدالله مهاجم الفريق بسبب عقوبة الايقاف التي تم توقيعها على اللاعب في الموسم الماضي من البطولة وسيكون متاحا في المباريات القادمة بعد لقاء بترول أسيوط بشكل طبيعي.

كما يغيب الخماسي الدولي محمد هاني وشوبير وزيزو وإمام عاشور ومرون عطية للراحة بعد مباريات تصفيات أمم أفريقيا.

فيما يغيب كلا من منصف بقرار بسبب تاخر عودته من معسكر منتخب الجزائر بينما خرج من قائمة الأهلي رضا سليم وأحمد خالد كباكا لأسباب فنية.

ويشارك في بطولة كأس عاصمة مصر 20 فريقًا، جرى توزيعها على 4 مجموعات، بواقع 5 فرق في كل مجموعة، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور ربع النهائي.

ويستكمل الأهلي مبارياته في دور المجموعات بمواجهة المقاولون العرب يوم 2 ديسمبر على استاد القاهرة، ثم إنبي يوم 20 يناير 2027 على استاد السلام، ويختتم مشواره بمواجهة الجونة يوم 15 فبراير 2027 على استاد القاهرة.

النادي الأهلي الأهلي بترول أسيوط كأس عاصمة مصر الدوري المصري

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