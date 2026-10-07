شوبير عن غياب رضا سليم: هل مفيش قناعات من عموتة باللاعب؟

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة المدير الفني للأهلي، الحسين عموتة، بشأن قائمة الفريق لمواجهة بترول أسيوط في بطولة كأس الرابطة، مشيرًا إلى استبعاد عدد من اللاعبين بشكل مفاجئ، وعلى رأسهم رضا سليم.

شوبير

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية، إن عموتة فاجأ الجميع بقائمة الأهلي للمباراة، موضحًا: «فاجئنا كلنا الكابتن الحسين عموتة وفاجئ حتى اللاعبين نفسهم، قائمة مليانة لاعبين باستثناء لاعبي المنتخب مش موجودين ما عدا علي محمود هو بس اللي موجود».

وأضاف: «استغربت من غياب رضا سليم، كان عندي تأكيد إنه هيكون موجود، هل رضا كده على أعتاب الرحيل؟ سألت هل فيه إصابة؟ اتقالي لأ».

وتابع شوبير متسائلًا عن أسباب غياب اللاعب: «هل مفيش قناعات من عموتة باللاعب؟ لكن في النهاية دي رؤية المدرب».

وتأتي تصريحات شوبير لتفتح باب التكهنات حول موقف رضا سليم من الأهلي خلال الفترة المقبلة، في ظل غيابه عن قائمة الفريق لمواجهة بترول أسيوط، خاصة مع عدم وجود إصابة تمنعه من المشاركة، وفقًا لما أُبلغ به الإعلامي.