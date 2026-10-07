السكة الحديد : تشغيل قطارات إضافية ( ثالثة تهوية ديناميكية ) على خط القاهرة / الاسكندرية / الحمام والعكس لخدمة جمهور الركاب





في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تعزيز الخدمة المقدمة لجمهور الركاب ، تعلن الهيئة عن تشغيل عدد من الرحلات الإضافية على خط القاهرة / الاسكندرية / الحمام والعكس، وذلك علي مدار عدة ايام على النحو التالي وطبقا للجداول المرفقة :

- تشغيل القطار رقم 1940 ( ثالثة تهوية ديناميكية ) القاهرة / الإسكندرية يوم السبت الموافق 10 / 10 / 2026 فقط ، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 05:50 ويصل محطة الإسكندرية الساعة 08:40.



- تشغيل القطار رقم 1941 / 1942 ( ثالثة تهوية ديناميكية ) الحمام / القاهرة يوم الأحد الموافق 11 / 10 / 2026 فقط ، حيث يقوم من محطة الحمام الساعة 16:45 ويصل محطة القاهرة الساعة 20:55 .

- تشغيل القطار رقم 1943 / 1944 ( ثالثة تهوية ديناميكية ) القاهرة / الحمام يوم السبت الموافق 24 / 10 / 2026 فقط ، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 03:45 ويصل محطة الحمام الساعة 08:10 .

- تشغيل القطار رقم 1945 / 1946 ( ثالثة تهوية ديناميكية ) القاهرة / الحمام يوم السبت الموافق 24 / 10 / 2026 فقط ، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 05:50 ويصل محطة الحمام الساعة 10:15 .

- تشغيل القطار رقم 1948 ( ثالثة تهوية ديناميكية ) الإسكندرية / القاهرة يوم السبت الموافق 24 / 10 / 2026 فقط ، حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 16:50 ويصل محطة القاهرة الساعة 19:35 .

- تشغيل القطار رقم 1950 ( ثالثة تهوية ديناميكية ) الإسكندرية / القاهرة يوم السبت الموافق 24 / 10 / 2026 فقط ، حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 18:05 ويصل محطة القاهرة الساعة 20:55 .

وتؤكد الهيئة أنها لا تتوانى فى تقديم أفضل مستوى من الخدمة لجمهور الركاب متمنيةً للجميع رحلة آمنة وسعيدة.