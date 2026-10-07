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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر للطيران تستضيف اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي بالقاهرة

اجتماع AACO
اجتماع AACO
نورهان خفاجي

استضافت الشركة القابضة لمصر للطيران بالقاهرة اجتماع اللجنة التنفيذية رقم 104 للاتحاد العربي للنقل الجوي (AACO)، برئاسة عبدالوهاب تفاحة، أمين عام الاتحاد العربي للنقل الجوي، وبمشاركة الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران، إلى جانب رؤساء عدد من شركات الطيران العربية، من بينها الخطوط  الجوية السعودية، والخطوط الجوية التونسية، والخطوط الملكية المغربية، وطيران الشرق الأوسط، وفلاي ناس، وذلك بحضور السيدة رباب حمدي، رئيس قطاع التحالفات والعلاقات الدولية بالشركة القابضة لمصر للطيران.

وفي بداية الاجتماع، رحب عبدالوهاب تفاحة بأعضاء اللجنة التنفيذية وممثلي شركات الطيران العربية في القاهرة، مؤكدًا أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين شركات الطيران العربية، بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز قدرتها على التعامل مع التحديات والمتغيرات المتسارعة التي تشهدها صناعة النقل الجوي على المستويين الإقليمي والدولي.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا الرئيسية المرتبطة بصناعة النقل الجوي، حيث تم استعراض مستجدات القطاع في ضوء التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، والتطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطيران وانعكاساتها على شركات الطيران، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين شركات الطيران العربية، بما يدعم قدرتها على مواجهة المتغيرات والتحديات التي تؤثر على مستقبل صناعة النقل الجوي.

كما تناولت المناقشات ملفات الاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات في قطاع الطيران، وفي مقدمتها مستجدات نظام الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات (EU ETS)، ومنظومة التعويض عن الانبعاثات في الطيران الدولي (CORSIA)، بالإضافة إلى التطورات العالمية في مجال وقود الطيران المستدام (SAF)، والتحديات المرتبطة بإنتاجه وتوافره والتوسع في استخدامه بقطاع الطيران.

كما استعرض الاجتماع مستجدات التحول الرقمي في صناعة الطيران، وعددًا من الحلول والمبادرات التكنولوجية الهادفة إلى تطوير العمليات التشغيلية، ورفع الكفاءة، وتحسين تجربة المسافرين، بما يواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع عالميًا.

وتطرقت المناقشات كذلك إلى عدد من مجالات التعاون المشترك بين شركات الطيران العربية، بما في ذلك التعاون في مجالات شراء وقود الطائرات، والصيانة وهندسة الطائرات، وإدارة المخزون وقطع الغيار، إلى جانب الاستجابة للطوارئ وإدارة الأزمات، بما يعزز فرص التكامل بين شركات الطيران الأعضاء، ويدعم تبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات والموارد المتاحة.

ومن جانبه، أعرب الطيار أحمد عادل عن تقديره لاختيار مصر للطيران لاستضافة اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي، مؤكدًا أن الاتحاد يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين شركات الطيران العربية، خاصة في ظل ما تشهده صناعة النقل الجوي من تطورات وتحديات متلاحقة، الأمر الذي يتطلب مزيدًا من العمل المشترك لتحقيق مصالح شركات الطيران العربية، وتعزيز قدرتها على المنافسة والنمو وتحقيق الاستدامة.

مصر للطيران وزارة الطيران اخبار مصر للطيران

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