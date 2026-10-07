السفير تميم خلاف: مصر ستظل شريكا أساسيا للبنان وداعمة لأمنه واستقراره

أعرب سفير مصر الجديد لدى لبنان السفير تمام خلاف عن اعتزازه ببدء مهامه في لبنان، موضحا أن مصر ستظل شريكا أساسيا للبنان وداعمة لأمنه واستقراره .

وأكد السفير تميم خلاف، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط عقب وصوله اليوم / الأربعاء / إلى بيروت لبدء مهام عمله بالسفارة عقب صدور القرار الجمهوري بتعيينه سفيرا لمصر لدى لبنان - تطلعه إلى العمل خلال فترة توليه مهامه على تعزيز العلاقات بين البلدين والارتقاء بمستوى التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، إلى جانب استكشاف مجالات وآفاق جديدة للتعاون بما يسهم في ترسيخ الشراكة المصرية-اللبنانية وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

كما أكد حرص مصر على الوقوف إلى جانب لبنان ومساندته، خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها، بما يحفظ سيادته واستقراره ووحدة أراضيه، مشيرا إلى أن لبنان يحظى بمكانة خاصة لدى الشعب المصري، وأن العلاقات المصرية-اللبنانية تتمتع بخصوصية تاريخية راسخة، تستند إلى روابط عميقة تجمع بين الشعبين وتتجاوز الأطر الرسمية لتشمل أبعادا ثقافية وإنسانية وحضارية متجذرة.

وفيما يتعلق بالجالية المصرية في لبنان، قال السفير تميم خلاف إن خدمة المواطنين المصريين تأتي في مقدمة أولويات عمل السفارة، معربا عن تطلعه إلى اللقاء بأبناء الجالية في أقرب فرصة، والاستماع إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم والعمل على تلبيتها، وتعزيز التواصل المستمر معهم وتقديم أوجه الدعم الممكنة.