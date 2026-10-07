قائد القوات الجوية الأسبق يكشف دور طيران الاستطلاع في حرب أكتوبر

كشف الفريق مجدي شعراوي قائد القوات الجوية الأسبق، دور القوات الجوية في انتصار حرب أكتوبر، قائلا: حرب الاستنزاف هي المدرسة الحقيقة لانتصار أكتوبر.

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى :كنا مستعدين تماما في حرب 73 وكان لدينا معرفة كاملة بالعدو وآليات تعامله ولذلك حققنا الفوز".

ولفت إلى أن طيران الاستطلاع الجوي كان يجمع معلومات لصالح القوات الجوية البحرية البرية، وتمكنا من تصوير خط بارليف من بداية الحفر وحتى الانتهاء الكامل منه.

وشدد على أن الضربات الجوية في حرب اكتوبر كانت محددة ومدروسة وفقا لما تم تصويره من قبل طيران الاستطلاع