اللواء أركان حرب عادل العمدة: حرب أكتوبر إنجاز وإعجاز غير مسبوق

تحدث اللواء أركان حرب عادل العمدة، نائب مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، عن ذكريات نصر اكتوبر المجيد، قائلا: “حرب أكتوبر إنجاز وإعجاز غير مسبوق في التاريخ المصري”.

وأضاف العمدة، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، أن حرب أكتوبر كانت معركة استراتيجية وشمولية، ولم تكن عسكرية فقط.

وتابع: “العدو كان غاشما وكان يدعي أنه يتمتع بقدرات قتالية غير عادية، ولكننا تمكنا من كسر تلك الادعاءات وتمكنا من كسر شوكة العدو”.

واستطرد: “تمكنا من استرداد الأرض من خلال ملحمة بطولية وتكاتف كل فئات المجتمع”.