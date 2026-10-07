مصطفى الفقي: حرب أكتوبر كانت النموذج الأوحد للتضامن العربي الحقيقي في العصر الحديث

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن الفترة من 1967 حتى 1973 كانت شديدة المرارة في حلق المصريين، مشيرا إلى أن الرئيس السادات نفذ خطة الخداع الإستراتيجي بذكاء حتى علم مؤسسات الدولة المصرية وكان لدينا شعور بأننا لن نحارب.

وقال مصطفى الفقي، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن حرب أكتوبر كانت النموذج الأوحد للتضامن العربي الحقيقي في العصر الحديث، مؤكدا أن الإسرائيليون سرقوا نصرا زائفا والمصريون كانوا يشعرون بالهوان والهزيمة قبل حرب أكتوبر.

الأخذ بالثأر من إسرائيل

وتابع المفكر السياسي، أن التضامن العربي لعب دورا محوريا في نصر أكتوبر وساعد مصر على الأخذ بالثأر من إسرائيل.