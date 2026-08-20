إصابة 14 شخصًا في حريق بمحطة لتعبئة الفاكهة بالشرقية | صور

اصيب 14 شخص بإشتباه اختناق إثر نشوب حريق بمحطة لتعبئة الفاكهة بقرية قمرونة التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية وتم إخطار قوات الحماية المدنية وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وجاري السيطرة علي الحريق وإخمادة وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة بنشوب حريق بمحطة لتعبئة الفاكهة بقرية قمرونة بمنا القمح وتم إخطار قوات الحماية المدنية والتي دفعت بسيارات الاطفاء بمحيط الحادث وجاري السيطرة على الحريق.
وبالانتقال والفحص تبين إصابة 14 شخص بإشتباه اختناق وتم نقل عدد منهم الي مستشفي منيا القمح وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.