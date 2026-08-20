حياة كريمة بالشرقية تنفذ مبادرة «قرى تقرأ» بمركز شباب طوخ بأبو كبير

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أهمية دعم المبادرات الثقافية والمجتمعية التي تستهدف النشء والشباب، وتعزز من دور القراءة والكتاب في بناء الوعي وتنمية قدرات الأجيال الجديدة، مشيدا بجهود مؤسسة حياة كريمة في تنفيذ المبادرات الهادفة التي تصل إلى مختلف قرى ومراكز المحافظة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أسامة عبد القادر، منسق مؤسسة حياة كريمة بالشرقية، أن المؤسسة نفذت مبادرة «قرى تقرأ» بمركز شباب طوخ بمركز أبو كبير، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، بهدف نشر ثقافة القراءة بين النشء والشباب، وتفعيل دور الكتاب في بناء العقول وتنمية الوعي والمعرفة لافتا أن فعاليات المبادرة شهدت تنفيذ عدد من الأنشطة المتنوعة للأطفال والشباب، تضمنت ورشا للحكي، والرسم على الوجوه، إلى جانب أنشطة ترفيهية وثقافية مختلفة، استفاد منها نحو ١٠٠ طفل.

أضاف منسق المؤسسة إلى أنه تم دعم مكتبة مركز شباب طوخ بـ ٥٠٠ كتاب باللغة العربية في مختلف المجالات، و ١٠٠ كتاب باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى ٢٠٠ كراسة تلوين للأطفال و ٢٠٠ علبة ألوان، وتم تسليم الكتب والمستلزمات إلى مكتبة مركز شباب طوخ، بما يسهم في توفير بيئة محفزة على القراءة والتعلم واكتشاف المواهب.

ثمّن محافظ الشرقية جهود مؤسسة «حياة كريمة» في دعم الأنشطة الثقافية والمجتمعية، مؤكداً أن الإستثمار في عقول النشء والشباب هو استثمار في مستقبل الوطن، وأن نشر ثقافة القراءة والمعرفة يمثل خطوة أساسية نحو بناء جيل واع وقادر على المشاركة الإيجابية في مسيرة التنمية.