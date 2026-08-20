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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وحدة تكافؤ الفرص بالشرقية تنظم ندوة توعوية حول «مهام الوحدة والألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية»

قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن الدولة المصرية، بتكليف من رئيس الجمهورية، تولي اهتمامًا كبيرًا بملف القضية السكانية، بهدف تحسين الخصائص السكانية كمًا ونوعًا، وتحقيق التنمية الحقيقية بمفهومها الشامل، بما يضمن حق الطفل في التعليم والصحة والتنشئة السليمة.

وأشاد محافظ الشرقية بمبادرة «الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية»، باعتبارها منهجًا شاملًا يهتم بأول 1000 يوم من حياة الإنسان، بهدف رفع الوعي بأهمية هذه المرحلة، التي تتكون خلالها نحو 85% من قدرات الطفل العقلية والنفسية والجسدية.

واضاف محافظ الشرقية انه نظمت وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام لمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، ندوة توعوية بعنوان «تكافؤ الفرص والألف يوم الذهبية»، بمقر فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، بحضور مسؤولي وحدات تكافؤ الفرص بمراكز المدن والوحدات المحلية والرائدات الريفيات.

وتناولت الندوة عددا من الموضوعات المتعلقة بمهام وحدات تكافؤ الفرص ودورها في دعم وتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، إلى جانب التعريف بمبادرة «الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية» ودور مكتب تلقي شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة.

واستعرضت غادة زاهر، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، مهام الوحدة ودواعي إنشائها واختصاصاتها، والتي تشمل إعداد قواعد البيانات الخاصة بالعاملين بالديوان العام والمراكز والأجهزة التابعة لها، وحصر ودراسة المشكلات التي يتعرض لها أي من العاملين نتيجة التمييز النوعي.

كما تناولت الدور التوعوي للسيدات من خلال مبادرتي «معا ضد العنف» و«بالوعي هنحميها»، فضلا عن تنظيم الدورات التدريبية لبناء القدرات ورفع مستوى الوعي.

ومن جانبها، شرحت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، دور مبادرة رئيس الجمهورية «الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية»، موضحة أنها أطلقت يوم 22 أغسطس 2023، بهدف تحسين الخصائص السكانية ورفع الوعي بأهمية الألف يوم الأولى من حياة الإنسان.

وأوضحت أن أهمية هذه المرحلة ترجع إلى دورها في تكوين نحو 85% من القدرات الذهنية والنفسية والجسمانية للطفل، مشيرة إلى أن المبادرة ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، من بينها تقديم المشورة الأسرية المتكاملة، وتشجيع الولادة الطبيعية الآمنة، وتحسين جودة رعاية حديثي الولادة.

كما تناولت الندوة دور مكتب تلقي شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، بما يسهم في تعزيز الوعي بالخدمات وآليات الدعم المتاحة للمرأة.

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