قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلب برلماني لإنشاء مبنى طبي جديد بمستشفى الخانكة المركزي
كوناتي يبدأ حلمه مع ريال مدريد: أول قميص امتلكته كان للملكي
محمد عبدالجليل : أتمنى أن يكون الأهلي حازمًا مع إمام عاشور .. و«عموتة» مدرب صارم
كبار مهندسي مصر يستعدون لتحسين كفاءة الخدمات والبنية الأساسية في أسوان
في نداء لجموع الصحفيين.. ضياء رشوان يدعو لفتح المساحات لكافة الآراء والإعداد للمؤتمر السنوي للإعلام
حرب إيران تعيد رسم خريطة الطيران العالمية.. وسول بديلا محتملا لدبي كمركز ترانزيت
6 ملفات عربية.. تفاصيل لقاء العلمين بين نبيل فهمي ورئيس الوزراء القطري
نداء من وزير الدولة للإعلام للصحفيين والإعلاميين: "فضفضة" ضرورية.. واقتراحات للمهنة والوطن
أخبار التوك شو | استقرار الذهب والطقس والعملات..خبير: استهداف كابلات هرمز يؤثر على الاتصالات والملاحة
مصر وتركيا يحذران من إقدام إسرائيل على تنفيذ مشروع E1 الاستيطاني بالضفة
أبرزها نمو الجالية الإسلامية| أسباب تصاعد الإسلاموفوبيا في تكساس
«بيطري الشرقية» يناقش الاستعداد لتطبيق «سنة الامتياز» لأول مرة لطلاب كلية الطب البيطري | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جهاز العلمين الجديدة يتابع حملات حصر الوصلات غير القانونية والتعديات على شبكات مياه الشرب

خلال فاعليات الحملة
خلال فاعليات الحملة
ايمن محمود

أعلن  الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية،   تنفيذ حملة ميدانية شاملة لمتابعة حصر الوصلات غير القانونية والتعديات على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة.

تشكيل الحملة

وشارك في تنفيذ الحملة المهندس طارق السعدني، مدير إدارة التشغيل والصيانة ومنظومة المياه، ومحمود عبد العزيز، المشرف على الأحياء، وعمر عيسى، رئيس الحي المختص، وحسن درويش نائب مدير الامن إلى جانب فنيي إدارة التشغيل والصيانة، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية بقيادة المقدم محمد بيومي، رئيس قسم شرطة التعمير.

المرور على الشواطئ 

وشملت الحملة المرور على عدد من شواطئ مدينة العلمين الجديدة، ومراجعة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وحصر جميع الوصلات غير القانونية والتعديات على الشبكات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر حيال أي حالات يثبت تعديها على الشبكات.

وأشار الدكتور محمد خلف الله، إلى أن أعمال الحملة تضمنت رصد أي تلاعب أو مخالفات بعدادات مياه الشرب، واتخاذ الإجراءات المقررة وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها، إلى جانب حصر المديونيات المستحقة على العملاء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها، وتطبيق الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين عن السداد.

وأوضح رئيس الجهاز أن أعمال المتابعة أسفرت عن رفع 3 عدادات مياه لوجود مديونيات مستحقة عليها، حيث تم سداد المديونية الخاصة بعدد 2 من العدادات، وإعادة تركيبهما مرة أخرى، مع استمرار اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال باقي الحالات وفقًا للقواعد المنظمة.

وأكد الدكتور محمد خلف الله أن هذه الحملات تأتي في إطار حرص جهاز مدينة العلمين الجديدة على إحكام الرقابة على منظومة المرافق، والحفاظ على كفاءة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وضمان الاستخدام القانوني للمرافق، فضلًا عن الحفاظ على حقوق الدولة ومستحقاتها المالية.

وأكد رئيس الجهاز استمرار أعمال المرور والمتابعة الميدانية بمختلف مناطق المدينة، والتعامل الفوري والحاسم مع أي وصلات خلسة أو تعديات أو مخالفات بعدادات المياه، مع اتخاذ كافة الإجراءات الفنية والقانونية المقررة، بما يضمن استدامة وكفاءة خدمات المرافق والحفاظ على البنية التحتية بالمدينة.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح العلمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقليل الاغتراب

متاح الآن.. سجل بمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية عبر هذا الرابط

يارا ووالدتها

بنت أبوها.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد أزمة الساحل وطلاق والدتها

امام عاشور

علامات استفهام.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل إمام عاشور بعد تمسك كونيا سبور بضمه

مشغولات ذهبية

ارتفاعات قوية في سعر الذهب.. وهذه قيمة الجنيه الآن بمصر

أسعار الدواجن

صعود تدريجي.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس بالأسواق

حادث

مصرع وإصـابة 19 في حـ ـادث انقلاب سيارة عمالة بالمنوفية

عموتة والغندور والنني

كلام كاذب.. رد فعل صادم من النني على تصريحات خالد الغندور بشأن عموتة

تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة2026

لو مجموعك 50%.. إليك كليات خالية في تنسيق المرحلة الثالثة

ترشيحاتنا

بوستر حفل تامر حسني

تامر حسني يحيي حفلا غنائيا في لندن .. 31 أكتوبر

زجزاج غانم

بمناسبة المولد النبوي الشريف.. زجزاج غانم يطرح “نظرة”

ريهام عبد الغفور تكشف تفاصيل جديدة عن «الغرفة 207»: تمنيت تقديم جزء ثانٍ.. والقصة كانت لسه هتبتدي

ريهام عبد الغفور تكشف تفاصيل جديدة عن الغرفة 207

بالصور

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

جامعة كيان
جامعة كيان
جامعة كيان

3 أيام راحة.. إجازة المولد النبوي2026 للموظفين والبنوك رسمياً

اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026

طريقة عمل شوربة الطماطم الإسبانية

طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.
طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.
طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.

فيديو

جامعة كيان

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد