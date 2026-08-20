مجلس الوزراء يوافق على تخصيص قطع أراض لبعض الشركات بنظام الدفع بالدولار

أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 216 المنعقدة بتاريخ 30 يونيو 2026، على عدد من الطلبات المتعلقة بتخصيص قطع أراضٍ لبعض الشركات، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وذلك بعدد 22 طلباً.

وجاءت الطلبات المقدمة بغرض إقامة عدة أنشطة تجارية، وإدارية، وسكنية، واستثمارية، وعمرانية متكاملة، وفندقية، وترفيهية، ومحطة خدمة وتموين سيارات، وذلك في عدد من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة تشمل: الشيخ زايد، والعبور الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والمنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة، والقاهرة الجديدة، و6 أكتوبر.

واعتمد مجلس الوزراء المحضر الثاني لاجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 121 المنعقدة بتاريخ 9 يونيو 2026، بعدد 9 موضوعات.

كما وافق مجلس الوزراء على تقديم صندوق تنمية الصادرات مساندة استثنائية للبعثة الترويجية للتعليم العالي بدولة نيجيريا، حيث تهدف البعثة الى الترويج للجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة، التعريف بمنصة "ادرس في مصر" وبرامج القبول للطلاب الوافدين، وكذا عقد لقاءات مباشرة مع المدارس الثانوية والجامعات والجهات التعليمية النيجيرية، وزيادة أعداد الطلاب الوافدين من السوق النيجيري، فضلًا عن تعزيز صادرات الخدمات التعليمية المصرية، ودعم مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي بالقارة الافريقية.

كما يمكن الالتحاق بالجامعات المصرية من خلال منصة "ادرس في مصر"، والتي تم فتح التسجيل بها خلال شهر يونيو 2026، بالإضافة إلى منصة الوافدين التابعة للأزهر الشريف، وهو ما يساهم في تعزيز وترسيخ مكانة مصر التعليمية بالقارة الأفريقية.