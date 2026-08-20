قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط: مصر تقوم بدور محوري لمواجهة أزمات المنطقة
غدر بأقرب الناس إليه .. ياسمين الخطيب تثير الجدل برسالة غامضة عن مدرب شهير
"أمل" عادت إلى منزل زوجها من أجل طفليها فأنهى حياتها طعنًا في أسيوط.. شقيق الضحية يروي تفاصيل المأساة
السكك الحديدية تقرر مد تشغيل القطارات الإضافية لزوار جبل درنكة بأسيوط حتى 25 أغسطس
واشنطن وطهران تتواصلان سرًا.. رسائل تكشف تفاصيل عمليات ترحيل إيرانيين
ضربتان في العمق السعودي.. الحوثيون يستهدفون مطار نجران وأرامكو
محمد عبد الجليل: إمام عاشور مثل بيزيرا.. والأهلي أكبر من أي لاعب
وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني: نعمل مع شركائنا في مصر لمواجهة التحديات الإقليمية
تعثر سيستم التأمينات.. نائب يحذر من تهديد التحول الرقمي والتقاضي عن بُعد
العلاقات المصرية القطرية في مرحلة جديدة.. اتفاقيات ومشروعات واستثمارات
رد مفحم من الشيخ خالد الجندي على منكرى السنة من القرآن الكريم
بعد عامين .. الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقًا في مقتل الطفلة هند رجب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مجلس الوزراء يوافق على تخصيص قطع أراض لبعض الشركات بنظام الدفع بالدولار

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
كتب محمود مطاوع

أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 216 المنعقدة بتاريخ 30 يونيو 2026، على عدد من الطلبات المتعلقة بتخصيص قطع أراضٍ لبعض الشركات، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وذلك بعدد 22 طلباً.

وجاءت الطلبات المقدمة بغرض إقامة عدة أنشطة تجارية، وإدارية، وسكنية، واستثمارية، وعمرانية متكاملة، وفندقية، وترفيهية، ومحطة خدمة وتموين سيارات، وذلك في عدد من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة تشمل: الشيخ زايد، والعبور الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والمنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة، والقاهرة الجديدة، و6 أكتوبر.

واعتمد مجلس الوزراء المحضر الثاني لاجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 121 المنعقدة بتاريخ 9 يونيو 2026، بعدد 9 موضوعات.

كما وافق مجلس الوزراء على تقديم صندوق تنمية الصادرات مساندة استثنائية للبعثة الترويجية للتعليم العالي بدولة نيجيريا، حيث تهدف البعثة الى الترويج للجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة، التعريف بمنصة "ادرس في مصر" وبرامج القبول للطلاب الوافدين، وكذا عقد لقاءات مباشرة مع المدارس الثانوية والجامعات والجهات التعليمية النيجيرية، وزيادة أعداد الطلاب الوافدين من السوق النيجيري، فضلًا عن تعزيز صادرات الخدمات التعليمية المصرية، ودعم مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي بالقارة الافريقية. 

كما يمكن الالتحاق بالجامعات المصرية من خلال منصة "ادرس في مصر"، والتي تم فتح التسجيل بها خلال شهر يونيو 2026، بالإضافة إلى منصة الوافدين التابعة للأزهر الشريف، وهو ما يساهم في تعزيز وترسيخ مكانة مصر التعليمية بالقارة الأفريقية.

مجلس الوزراء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الطلبات الشركات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يارا ووالدتها

بنت أبوها.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد أزمة الساحل وطلاق والدتها

سعر الذهب

1500 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

امام عاشور

علامات استفهام.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل إمام عاشور بعد تمسك كونيا سبور بضمه

الدعم النقدي

325 جنيها شهريا للفرد.. تفاصيل منظومة الدعم النقدي الجديدة

حادث

مصرع وإصـابة 19 في حـ ـادث انقلاب سيارة عمالة بالمنوفية

النبي محمد صلى الله عليه وسلم

حملة وعي بالأزهر تفند مزاعم أن النبي ﷺ كان على مذهب أريوس

عموتة والغندور والنني

كلام كاذب.. رد فعل صادم من النني على تصريحات خالد الغندور بشأن عموتة

تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة2026

لو مجموعك 50%.. إليك كليات خالية في تنسيق المرحلة الثالثة

ترشيحاتنا

حزب الوعي

الوعي يختتم النسخة الأولى من نموذج محاكاة المجلس القومي لحقوق الإنسان

النائبة سجى عمرو هندي

برلمانية تشيد بتوجيهات الرئيس بسرعة تنفيذ أحكام النفقات: خطوة لحماية الأسرة والمرأة والطفل

المهندس إيهاب محمود

الجيل : قمة الرئيس السيسي وبن جاسم تعزز الأمن والاستقرار بالمنطقة

بالصور

بفستان طويل أنيق.. سيرين عبدالنور تخطف الأنظار بإطلالة حمراء ساحرة على البحر | شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

علامة تظهر أثناء النوم تكشف الإصابة بالسرطان مبكرًا.. أعراض تحذيرية

متى يكون التعرق الليلي علامة تستدعي القلق؟
متى يكون التعرق الليلي علامة تستدعي القلق؟
متى يكون التعرق الليلي علامة تستدعي القلق؟

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

جامعة كيان
جامعة كيان
جامعة كيان

3 أيام راحة.. إجازة المولد النبوي2026 للموظفين والبنوك رسمياً

اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026

فيديو

بيلا ثروت

بيلا ثروت تطرح لوني مخطوف باستخدام الـ AI في التصوير .. وتنتظر طرح أغنيتين جديدتين

جامعة كيان

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد