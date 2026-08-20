وزير بريطاني: مصر تضطلع بدور محوري في المنطقة وشراكتنا معها مهمة لمواجهة التحديات

قال ستيفن دوتي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، إنّ العلاقات بين مصر وبريطانيا تكتسب أهمية بالغة، مشيرًا، إلى أنها ذات تاريخ طويل.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامية مارينا المصري، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الروابط بين شعبي البلدين تمتد إلى عقود طويلة، موضحًا: "نتعاون في مجالات عديدة للغاية، وتجمعنا علاقات تجارية واقتصادية ممتازة".

وتابع، أن كثيرا من البريطانيين يتمتعون بقضاء عطلاتهم في مصر، لكن الأهم من ذلك أنّ مصر تضطلع بدور محوري في هذه المنطقة، وتتعاون بريطانيا معها في مواجهة تحديات عديدة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأردف: "ومن ثم، تكتسب هذه الشراكة أهمية بالغة، ولهذا حرصت على أن تكون مصر من بين أولى الدول التي أزورها، ويسعدني أنها أول زيارة لي في إطار منصبي الحالي".