السكك الحديدية تقرر مد تشغيل القطارات الإضافية لزوار جبل درنكة بأسيوط حتى 25 أغسطس

​قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر استمرار تشغيل القطارات الإضافية المخصصة لخدمة زوار دير السيدة العذراء بجبل درنكة بمحافظة أسيوط بالتزامن مع احتفالات المولد، وذلك لتوفير وسائل نقل آمنة وميسرة للمواطنين والمترددين على المحافظة خلال فترة الاحتفالات.

مد تشغيل قطارات أسيوط

​أوضحت تعليمات الإدارة المركزية للرقابة على التشغيل أنه تقرر مد فترة تشغيل قطاري 1951 و1952 (درجة ثالثة مكيفة) على خط «القاهرة – أسيوط والعكس» وفقًا للتالي:

​قطار 1952 (ثالثة مكيفة «أسيوط – القاهرة»): يستمر تشغيله حتى يوم 24 أغسطس 2026 بدلاً من يوم 21 أغسطس، على أن يبدأ تركيبه اعتبارًا من 21 أغسطس 2026.

​قطار 1951 (ثالثة مكيفة «القاهرة – أسيوط»): يستمر تشغيله حتى يوم 25 أغسطس 2026، على أن يبدأ تركيبه اعتبارًا من 22 أغسطس 2026.

​تيسيرات حركة السفر لمنع التكدسات

​أكدت الهيئة أن تشغيل هذه القطارات الإضافية يأتي في إطار خطتها لتلبية احتياجات الركاب واستيعاب الإقبال المتوقع من المواطنين المتوجهين إلى أسيوط خلال الموسم، بما يسهم في توفير خدمة نقل منتظمة وآمنة وتقليل التكدس على القطارات الأساسية العاملة بالخط.

​تعليمات وكيفية حجز التذاكر

​أشارت هيئة السكك الحديدية إلى أن حجز التذاكر يتم عن طريق الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء لمسافات طويلة، مشددة على ضرورة التزام المسافرين بالحجز المسبق واتباع التعليمات المنظمة للسفر، ضمن جهودها لرفع الطاقة الاستيعابية في المواسم والمناسبات وتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.