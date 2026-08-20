العلاقات المصرية القطرية في مرحلة جديدة.. اتفاقيات ومشروعات واستثمارات

تشهد العلاقات المصرية القطرية دفعة جديدة نحو تعزيز التعاون المشترك، مع توقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدد من المجالات، تتصدرها الصحة والاستثمار والتجارة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع توقيع اتفاقية منحة قطرية لإنشاء مستشفى في محافظة سوهاج يحمل اسم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى جانب التحرك لزيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع الشراكات الاستثمارية بين البلدين.

وفي ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، تواصل القاهرة والدوحة تنسيق مواقفهما بشأن قضايا الأمن والاستقرار، وعلى رأسها حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، بما يعكس اتساع نطاق الشراكة المصرية القطرية سياسيًا واقتصاديًا وتنمويًا.

وزير الخارجية: توقيع اتفاقية منحة قطرية لإقامة مستشفى تحمل اسم الشيخ تميم في سوهاج



قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إنه تم توقيع اتفاقية منحة قطرية لإقامة مستشفى في محافظة سوهاج تحمل اسم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.



وأضاف “عبد العاطي”، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري في العلمين، أن مصر حريصة على تعميق العلاقات مع دولة قطر في كافة المجالات، مشيرًا إلى توقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.

وأشار إلى أن الجانبين المصري والقطري اتفقا على زيادة حجم التبادل التجاري، مؤكدًا ترحيب مصر بالاستثمارات القطرية.

وشدّد وزير الخارجية على أهمية ضمان حرية الملاحة في المضائق والممرات البحرية، مشددًا على أن أمن دولة قطر ودول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وجدّد "عبدالعاطي" إدانة مصر للاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، مؤكدًا أن الحلول العسكرية في المنطقة لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخراب والدمار.

وأوضح أن مصر تعمل مع قطر والشركاء الإقليميين والدوليين من أجل خفض التصعيد في المنطقة، والدفع نحو حلول تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار.

وزير الخارجية: مصر ترفض أي مساس بأمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب



أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى الحفاظ على أمن وسلامة الملاحة البحرية، مشددًا على رفض مصر أي مساس بحرية الملاحة في البحر الأحمر أو التهديدات التي تؤثر على حركة السفن.

وقال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القطري، إن أمن وحوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة له، مؤكدًا ضرورة تعزيز التعاون بين هذه الدول بما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وشدد وزير الخارجية على أنه لا يمكن السماح بالمساس بأمن البحر الأحمر وباب المندب، باعتبارهما من الممرات البحرية الحيوية التي ترتبط بصورة مباشرة بحركة التجارة العالمية.

وأكد أهمية استمرار التنسيق والجهود المشتركة لضمان حرية الملاحة، مع رفض أي تحركات من شأنها تهديد أمن الممرات البحرية أو فرض ترتيبات خارج إطار الدول المطلة على البحر الأحمر.

توقيع حزمة اتفاقيات بين مصر وقطر أبرزها في قطاع الصحة



رحب الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، بوزير الخارجية القطري والوفد المرافق له، موضحًا أن اليوم شهد استضافة اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة بين مصر وقطر.



وقال وزير الخارجية، في مؤتمر صحفي مع نظيره القطري، إنّ ذلك حدث بمشاركة وزارية رفيعة المستوى من الجانبين، وهو ما تشهد فيه العلاقات السياسية ومسار التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين نقلة نوعية بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ تميم بن حمد، أمير قطر، بالعمل على مزيد من الارتقاء وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وأكد أنه جرى التوقيع اليوم على حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات عدة من بينها قطاع الصحة، وكانت هذه الدورة فرصة مناسبة أجرى خلالها مباحثات مستفيضة مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن في إطار التواصل اليومي والتشاور القائم بينهما والاتفاق على ترجمة العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين إلى خطوات ملموسة تلبي تطلعات الشعبين الشقيقين من خلال مضاعفة حجم التجارة والتبادل التجاري بين البلدين والذي شهد خلال العام المنصرف لوحده زيادة بنسبة 80%.

وأضاف أنه ونظيره القطري اتفقا أيضاً بحضور وزير الاستثمار على توسيع الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتشرف الشيخ محمد بن عبد الرحمن اليوم بمقابلة الرئيس السيسي وكان لقاءً شديد الود ويعكس الدفء في العلاقات بين قيادتي البلدين وبين حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين.

وأكمل أنهما اتفقا على التطلع لإقامة وإجراء النسخة الثالثة لمنتدى الاستثمار المصري القطري، كما يُبحث في تشكيل مجلس مشترك لرجال الأعمال في البلدين، وبما يؤكد على تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية المتبادلة، واتفقا -أيضاً- على ضرورة البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الاستثمارية بين البلدين لا سيما بعد إتمام صفقة علم الروم في الساحل الشمالي.

وأعرب وزير الخارجية عن الترحيب الكامل بالإعلان عن إطلاق المرحلة الأولى من المشروع منذ أيام بحضور رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تدشين مشروعات أخرى في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.