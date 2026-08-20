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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الحضور المدرسي والتطعيمات شرط لاستمرار تكافل .. ماذا يقول القانون؟

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
حسن رضوان

حدد قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، الفئات التي يحق لها الحصول على الدعم النقدي المشروط «تكافل»، كما وضع مجموعة من الضوابط التي تضمن استمرار الأسرة المستفيدة في الحصول على الدعم بصورة كاملة ودورية.

ووفقًا للمادة 7، يستحق دعم «تكافل» كل من:

الأسرة المعالة.

أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي.

أسرة المجند.

الأسرة مهجورة العائل.

الأسرة الفقيرة من غير الفئات السابقة.

الرعاية الصحية شرط لاستمرار الدعم

ونصت المادة 8 على ضرورة التزام الأسرة المستفيدة ببرامج الرعاية الصحية الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال دون 6 سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال والالتزام بالتطعيمات المقررة، وفق الضوابط التي تحددها وزارة الصحة.

حضور مدرسي لا يقل عن 80%

ويشترط لاستمرار صرف الدعم أن يكون الأبناء من سن 6 إلى 18 عامًا مقيدين بالمدارس، بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي.

كما يشترط للأبناء من سن 18 إلى 26 عامًا أن يكونوا مقيدين بالتعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي، مع انتظام النجاح في كل عام دراسي.

ويجوز الاستثناء من شروط الحضور أو النجاح أو إتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

الخصم يبدأ بـ30% عند أول مخالفة

حدد القانون إجراءات تدريجية حال عدم التزام الأسرة بالشروط، تبدأ بالتنبيه عليها، ثم:

المرة الأولى: خصم 30% من قيمة الدعم، مع إمكانية رد المبلغ المخصوم عند الالتزام.

المرة الثانية: خصم 60%، مع إمكانية رد 30% من المبلغ المخصوم عند الالتزام.

المرة الثالثة: خصم 90%، مع إمكانية رد 30% من المبلغ المخصوم عند الالتزام.

المخالفة الرابعة توقف «تكافل» نهائيًا

وفي حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، يتم وقف الدعم النقدي المشروط نهائيًا عن الأسرة.

ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور 6 أشهر من الإيقاف، بناءً على طلب الأسرة ووفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

60 يومًا للتظلم من قرار وقف الدعم

وأتاح القانون للأسرة المستفيدة التظلم من قرار وقف الدعم أمام المديرية المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ إعلانها بالقرار، للنظر في رفع الإيقاف إذا توافرت أسباب لذلك أو رفض التظلم.

كما تتولى الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، العمل على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقًا للضوابط والمعايير القانونية.

قانون الضمان الاجتماعي الرعاية الصحية حضور مدرسي الأسرة المستفيدة

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