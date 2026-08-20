القبض على رجل وزوجته تعديا على زوجة ابنهما بالضرب في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص وزوجته بالتعدى بالضرب على زوجة نجلهما بالغربية .





بالفحص تبين أنه بتاريخ 15 / أغسطس الجارى تبلغ لمركز شرطة المحلة من (ربة منزل"مصابة بسحجات وكدمات متفرقة" – مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من ( والد زوجها وزوجته) لقيامهما بطردها من مسكن الزوجية والتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها لخلافات بينهما وزوجها.

أمكن ضبط المشكو فى حقهما "الظاهرين بمقطع الفيديو " (مقيمان بذات الدائرة)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





