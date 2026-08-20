لذيذه وسهلة.. طريقة عمل المكرونة بالسجق

إذا كنتي من تبحثين عن اكلات سهلة مناسبة للصيف نقدم اليكي اليوم

طريقة عمل المكرونة بالسجق

المكونات:

½ كيلو مكرونة

½ كيلو سجق شرقي مقطع

بصلة متوسطة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

2 ثمرة فلفل أخضر مقطع

2 كوب عصير طماطم

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

ملح وفلفل أسود

رشة كمون

رشة بابريكا

2 ملعقة كبيرة زيت

شطة حسب الرغبة



الطريقة:

1. اسلقي المكرونة في ماء مغلي وملح، واتركيها نصف سوى، ثم صفيها.



2. في طاسة واسعة، سخني الزيت وشوحي السجق حتى يتغير لونه وينزل عصارته.



3. أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل، ثم ضعي الثوم والفلفل الأخضر.



4. أضيفي عصير الطماطم وصلصة الطماطم والملح والفلفل والكمون والبابريكا والشطة.



5. اتركي الصلصة على نار متوسطة حوالي 10–15 دقيقة حتى تتسبك.



6. أضيفي المكرونة المسلوقة إلى السجق والصلصة، وقلبي جيدًا.



7. اتركيها على نار هادئة 5 دقائق حتى تتشرب المكرونة الصوص.

سر الطعم: يمكن

تضيفي فلفل ألوان وملعقة صغيرة خل أو عصرة ليمون في آخر التسوية، تعطي السجق طعمًا مميزًا.