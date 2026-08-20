استجابة فورية للشكاوى .. نظافة الجيزة ترفع المخلفات وتطهر الشوارع من القمامة | صور

نفذت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة حملات مكبرة استهدفت استجابة سريعة لبلاغات المواطنين في عدد من الأحياء، وذلك لرفع كفاءة النظافة وتحسين الرؤية البصرية بالمحافظة.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بشأن التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين الواردة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وسرعة إزالتها.

وأصدر اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، تعليمات مشددة لـ محمد زكي، مدير عام الهيئة، بالتحرك الفوري والميداني للتعامل مع الشكاوى ورصد البؤر التي تتراكم بها المخلفات.

وأسفرت الحملات عن رفع التراكمات وتطهير الموقع بالكامل في الأماكن التالية:

-حي بولاق الدكرور: شارع الملكة العشرين.

-حي الدقي: شارع ناجي فريد – محي الدين أبو العز.

-حي المنيرة الغربية: شارع أبو رواش.

-حي إمبابة: شارع العامل الأول (خلف موقف الأتوبيس).

-حي العجوزة: شارع السودان.

-حي الوراق: شارع ترعة السواحل.

-حي جنوب الجيزة: جسر الكنيسة بالمنيب.

-حي العمرانية: شارع استوديو الأهرام.

وتأتي هذه الجهود المتواصلة في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة النظافة، والتفاعل المباشر مع الشارع الجيزاوي، للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لكافة أحياء ومراكز المحافظة.