قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتصوّر في مصر | طرح الإعلان الرسمي لمسلسل High Value Target: Debriefing The President
إطلاق قوافل صحية ضخمة في مصانع وشركات الغربية لرعاية العاملين | صور
قنا تتجهّز لإنشاء وحدات تغير المناخ لتعافي إنتاجية المزارعين أمام الحر الشديد
حمزة عبدالكريم يفرض نفسه في قائمة برشلونة لمواجهة إلتشي بالدوري الإسباني
موعد عودة حديقة الحيوان يقترب .. هل تفتح أبوابها نهاية 2026؟
إنشاء مصنع جيا مصر للمنتجات الصحية بالعين السخنة لدعم التنمية الاستثمارية
أفشة يلتقي رافينيا وجافي بعد مباراة الأهلي وبرشلونة في لقطة مميزة
قطع المياه 6 ساعات بمنطقة ترعة الإخلاص غداً
الجيش الأمريكي يعلن وصول حاملة طائرات جديدة إلى الشرق الأوسط
الجيش الأمريكي : غيرنا مسار 67 سفينة وعطلنا 3 منذ استئناف الحصار على إيران
موعد مباراة محمد صلاح مع طرابزون سبور أمام بطل المجر والقنوات الناقلة
بعد دخوله موسوعة جينيس .. كابونجا يعلن عن حدث عالمي برعاية النقل والشباب والرياضة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استجابة فورية للشكاوى .. نظافة الجيزة ترفع المخلفات وتطهر الشوارع من القمامة | صور

رفع مخلفات
رفع مخلفات
أحمد زهران

نفذت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة حملات مكبرة استهدفت استجابة سريعة لبلاغات المواطنين في عدد من الأحياء، وذلك لرفع كفاءة النظافة وتحسين الرؤية البصرية بالمحافظة.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بشأن التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين الواردة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وسرعة إزالتها.

وأصدر اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، تعليمات مشددة لـ محمد زكي، مدير عام الهيئة، بالتحرك الفوري والميداني للتعامل مع الشكاوى ورصد البؤر التي تتراكم بها المخلفات.

وأسفرت الحملات عن رفع التراكمات وتطهير الموقع بالكامل في الأماكن التالية:

-حي بولاق الدكرور: شارع الملكة العشرين.

-حي الدقي: شارع ناجي فريد – محي الدين أبو العز.

-حي المنيرة الغربية: شارع أبو رواش.

-حي إمبابة: شارع العامل الأول (خلف موقف الأتوبيس).

-حي العجوزة: شارع السودان.

-حي الوراق: شارع ترعة السواحل.

-حي جنوب الجيزة: جسر الكنيسة بالمنيب.

-حي العمرانية: شارع استوديو الأهرام.

وتأتي هذه الجهود المتواصلة في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة النظافة، والتفاعل المباشر مع الشارع الجيزاوي، للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لكافة أحياء ومراكز المحافظة.

محافظة الجيزة الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة رفع مخلفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1500 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

يارا ووالدتها

بنت أبوها.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد أزمة الساحل وطلاق والدتها

امام عاشور

علامات استفهام.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل إمام عاشور بعد تمسك كونيا سبور بضمه

الدعم النقدي

325 جنيها شهريا للفرد.. تفاصيل منظومة الدعم النقدي الجديدة

النبي محمد صلى الله عليه وسلم

حملة وعي بالأزهر تفند مزاعم أن النبي ﷺ كان على مذهب أريوس

حادث

مصرع وإصـابة 19 في حـ ـادث انقلاب سيارة عمالة بالمنوفية

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات هامة اليوم.. إليك التفاصيل

عموتة والغندور والنني

كلام كاذب.. رد فعل صادم من النني على تصريحات خالد الغندور بشأن عموتة

ترشيحاتنا

انفلونزا الخنازير

بعد ظهور أول حالة في الصين .. اكتشف أعراض إنفلونزا الخنازير

انفلونزا الخنازير

بعد ظهور أول حالة إنفلونزا الخنازير في الصين .. هل وقع في بلدان أخرى

مكرونة بالسجق

لذيذه وسهلة.. طريقة عمل المكرونة بالسجق

بالصور

بدلًا من 90 دقيقة.. 3 دقائق فقط من التمارين المكثفة قد تمنح جسمك فوائد مذهلة

دقائق من التمارين الشديدة تحسن صحة القلب وتحفز حرق الدهون
دقائق من التمارين الشديدة تحسن صحة القلب وتحفز حرق الدهون
دقائق من التمارين الشديدة تحسن صحة القلب وتحفز حرق الدهون

بفستان طويل أنيق.. سيرين عبدالنور تخطف الأنظار بإطلالة حمراء ساحرة على البحر | شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

علامة تظهر أثناء النوم تكشف الإصابة بالسرطان مبكرًا.. أعراض تحذيرية

متى يكون التعرق الليلي علامة تستدعي القلق؟
متى يكون التعرق الليلي علامة تستدعي القلق؟
متى يكون التعرق الليلي علامة تستدعي القلق؟

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

جامعة كيان
جامعة كيان
جامعة كيان

فيديو

السيدة

«منفصلة وشايلة مسئولية ولادي لوحدي».. سيدة تستغيث لعلاج ابنتها وتكشف معاناتها

بيلا ثروت

بيلا ثروت تطرح لوني مخطوف باستخدام الـ AI في التصوير .. وتنتظر طرح أغنيتين جديدتين

جامعة كيان

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد