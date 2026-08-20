لتحقيق الانضباط بالشارع.. حملات إشغالات مكثفة بحي العجوزة في الجيزة

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي العجوزة تنفيذ حملاتها المكثفة لرفع الإشغالات والتعديات وتحقيق الانضباط بالشوارع، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

وتعليمات الدكتورة هند عبدالحليم نائب المحافظ؛ وتحت متابعة وإشراف الدكتور محمود فؤاد رئيس حي العجوزة.

واستهدفت الحملات رفع كافة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المارة والسيولة المرورية

مع التعامل الفوري مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس حي العجوزة استمرار الحملات الميدانية على مدار اليوم وعدم السماح بعودة الإشغالات أو استغلال الشوارع والأرصفة بصورة تعوق حركة المواطنين، بما يساهم في الحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق الانضباط بنطاق الحي.