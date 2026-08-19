مدير تعليم الجيزة ينهي تكليف مدير مدرسة ونقله للواحات البحرية لتقصيره بمهام عمله

أجرى سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، جولة تفقدية شاملة لمتابعة سير العمل بإدارتي أوسيم ومنشأة القناطر التعليمية.

وذلك في إطار المتابعة الميدانية المكثفة استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتنفيذاً لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة.

واستهدفت الجولة الوقوف على معدلات الإنجاز والتأكد من الجاهزية التامة للمدارس لاستقبال الطلاب، حيث شملت المرور الميداني على مدارس: (صيدا الثانوية الصناعية للتأسيس العسكري، الجلاتمة الجديدة للتعليم الأساسي، الجلاتمة الإعدادية المشتركة، والمناشي الجديدة للتعليم الأساسي).

وتابع وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، خلال جولته، أعمال الصيانة الشاملة، والدهانات، والتجميل، والزراعة، وجهود رفع كفاءة البنية التحتية، موجّهًا بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال المتبقية وفق جدول زمني صارم، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة ومحفزة للطلاب منذ اليوم الأول للدراسة.

وشدد "عطية" على قيادات الإدارات والمدارس بضرورة التواجد الميداني المستمر، ومراجعة جاهزية الفصول الدراسية، ودورات المياه، والأفنية، والأثاث المدرسي، مؤكدًا عدم الاعتماد على التقارير المكتبية وضرورة التعامل الفوري مع أي معوقات تشغيلية.

وفي إجراء صارم يكرس مبدأ ربط المسؤولية بالنتائج، تقرر إستبعاد أحد مديري المدارس إلى إدارة الواحات التعليمية نظرًا للتقصير في أداء مهام عمله، حيث أكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة أن المرحلة الحالية لا تحتمل أي تهاون، وأن التقييم الفعلي يعتمد حصريًا على ما يتم تحقيقه على أرض الواقع.

وأشار إلى أن خطة الاستعداد تتجاوز أعمال الصيانة لتشمل منظومة متكاملة تضمن الانضباط الإداري والانتظام التعليمي، لتبدأ الدراسة بصورة تليق بمكانة المحافظة وأبنائها الطلاب.