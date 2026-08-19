محافظ الجيزة يتابع انتظام العمل بالمركز التكنولوجي بحي جنوب وتسريع إنجاز طلبات المواطنين

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة المركز التكنولوجي بحي جنوب الجيزة، لمتابعة سير العمل وانتظام تقديم الخدمات للمواطنين والوقوف على آليات استقبال الطلبات وسرعة إنهاء الإجراءات خاصة ملفات التصالح على بعض مخالفات البناء.

وتابع المحافظ خلال جولته آليات استقبال المواطنين بالمركز والخدمات المقدمة لهم والتي تشمل ملفات التصالح على مخالفات البناء، وتراخيص البناء، وتوصيل المرافق، وخدمات التوثيق، وتراخيص المحال العامة، مؤكدًا أهمية تقديم الخدمات بصورة ميسرة وسريعة بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وإنجاز معاملاتهم في أسرع وقت.

كما تفقد المحافظ مكتب الاستقبال بالمركز التكنولوجي، مشيدًا بالإجراءات المُتبعة لتيسير حصول المواطنين على الخدمات، حيث يقوم موظف الاستقبال بمسح «الباركود» عبر الهاتف المحمول، ليُوجَّه المواطن إلى تطبيق يوضح الخدمات المتاحة والمستندات المطلوبة، والخطوات اللازمة لإنهاء الإجراءات، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد.

وتابع الدكتور أحمد الأنصاري أداء العاملين بالمركز مؤكدًا أهمية توفير بيئة مناسبة لاستقبال المواطنين وملفات التصالح خلال المدة القانونية المُقررة، مع ضرورة إجراء مراجعات دورية لمستوى أداء الموظفين، والعمل على تطوير وتحديث أنظمة التشغيل وفقًا لأحدث المعايير.

وحرص المحافظ على الاستماع إلى المواطنين المترددين على المركز، والتعرف على مدى رضاهم عن مستوى الخدمات وسرعة إنجاز طلباتهم، خاصة المتعلقة بملفات التصالح على مخالفات البناء، موجهًا رئيس حي جنوب الجيزة بضرورة المتابعة الدورية لمنظومة العمل بالمركز، وتوفير العدد الكافي من العاملين باللجان الفنية ومكتب الاستعلام، بما يضمن سرعة إنهاء الطلبات والرد على استفسارات المواطنين.

كما اطلع المحافظ على موقف طلبات تراخيص المحال العامة وأعداد الطلبات المقدمة والأوراق والمستندات المطلوبة موجهًا بالتيسير على المواطنين خلال تقديم الطلبات واستكمال الإجراءات، مع الالتزام بالاشتراطات والقواعد المنظمة.