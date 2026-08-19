محافظ الجيزة يتابع ميدانيًا مستوى النظافة والإشغالات بشوارع العجوزة والعمرانية

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة ، بجولة ميدانية موسعة بعدد من أحياء المحافظة لمتابعة مستوى النظافة والوقوف على حالة الشوارع ورصد الإشغالات والتعامل الفوري مع أوجه القصور.

وشملت جولة المحافظ عددًا من المناطق والشوارع بحي العجوزة حيث رصد تجمعات القمامة بمناطق ميت عقبة وشارع السودان، وعبد المنعم الصاوي وجلال الدين الحمامصي إلى جانب مزلقان أرض اللواء بالمعتمدية وشارع جمال الشاهد بحي الدقي.

وخلال الجولة وجه المحافظ، بسرعة رفع تجمعات ومخلفات القمامة وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والمناطق التي تم رصد ملاحظات بها مع التأكيد على استمرار المتابعة الميدانية وعدم السماح بتراكم المخلفات.

وفي السياق ذاته كلف محافظ الجيزة بإزالة موقف عشوائي للسرفيس بشارع السودان، والتعامل الفوري مع أي تجمعات أو مواقف عشوائية تعيق الحركة المرورية أو تؤثر على المظهر الحضاري.

كما وجه المحافظ بغلق المقاهي المخالفة بشارعي جلال الدين الحمامصي والتل الأبيض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات مع استمرار الحملات الرقابية .

وكلف المحافظ هيئة النظافة والتجميل بمراجعة مستوى النظافة بعدد من شوارع حي العمرانية، شملت شوارع الهرم، وسيد أبو الخير، والعشرين، وفاطمة رشدي، واستوديو الأهرام، وخاتم المرسلين، وجمال الدين، والعمل على رفع المخلفات وتحسين المظهر العام.

كما وجه المحافظ بتنظيم حملة نظافة مكبرة بشارعي صلاح سالم والبحر الأعظم بحي جنوب الجيزة مع سرعة التعامل مع أي تجمعات للمخلفات.

وكلف المحافظ رئيس حي جنوب الجيزة برفع السيارات المتروكة بشارع صلاح سالم ورفع الإشغالات بشارع البحر الأعظم بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

ووجه المحافظ برفع الفريزة والنباشين من شارع استوديو الأهرام وترعة الزمر الشرقية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودة الظاهرة والحفاظ على مستوى النظافة بالشوارع.

كما وجه المحافظ رئيس حي العمرانية بسرعة رفع الإشغالات بشارع خاتم المرسلين بجوار المعهد الديني مشددًا على تحسين مستوى النظافة بسلم المشاة ومحيطه ورفع أي مخلفات أو إشغالات تعوق حركة المواطنين.