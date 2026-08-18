محافظ الجيزة يتفقد شارع جمال الدين الأفغاني لدراسة إنشاء سوق حضاري للباعة

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة شارع جمال الدين الأفغاني (الصوامع) بحي إمبابة لدراسة مدى إمكانية استغلاله في إنشاء أسواق وأكشاك حضارية للباعة وذلك في إطار جهود المحافظة لتنظيم الأنشطة التجارية، والقضاء على المظاهر العشوائية، والارتقاء بالمظهر الحضاري للشوارع.

وخلال الجولة، وجّه المحافظ بإعداد دراسة متكاملة للموقع تتضمن أفضل سبل استغلاله بما يحقق التوازن بين توفير أماكن حضارية للباعة وتنظيم الحركة المرورية، وتيسير حركة المواطنين، مع مراعاة الاشتراطات التخطيطية والهندسية.

كما استمع المحافظ إلى عرضٍ لمخطط ورؤية تطوير الموقع والتي تتضمن إنشاء سوق حضاري وأكشاك منظمة للباعة بما يسهم في تنظيم الأنشطة التجارية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموقع، وتحسين المظهر الحضاري للمنطقة.

وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة تعمل على تنفيذ حلول حضارية ومستدامة للقضاء على الأسواق العشوائية والإشغالات، من خلال توفير بدائل مناسبة للباعة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري، وتحقيق السيولة المرورية، في إطار خطة المحافظة لتطوير الشوارع والميادين والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين.