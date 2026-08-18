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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد منطقة الـ7 بلوكات بإمبابة لدراسة إنشاء مدارس جديدة

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة موقع منطقة الـ7 بلوكات الكائنة بشارع المطار بحي إمبابة، وذلك لدراسة استغلال الموقع في إنشاء مدارس جديدة لخدمة أهالي المنطقة في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء المنشآت التعليمية والحد من الكثافات الطلابية داخل الفصول.

وخلال الجولة، كلّف المحافظ رئيس هيئة الأبنية التعليمية بإعداد وعرض التصميمات المقترحة للمشروع، إلى جانب بيان التكلفة التقديرية، لما يمثله المشروع من أهمية في توفير خدمة تعليمية متميزة لأهالي المنطقة وتقليل الكثافات الطلابية وخدمة المربع السكني المحيط.

كما وجّه المحافظ رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي بسرعة توفير موقع بديل لموقف السرفيس الحالي بما يتيح تنفيذ المشروع دون التأثير على حركة المواطنين.

وعقب ذلك تفقد محافظ الجيزة أعمال التطوير الجارية بشارع المطار وميدان الشجرة بنطاق حي المنيرة الغربية، موجهاً رئيس الحي بضرورة التنسيق الكامل مع شركات المرافق للانتهاء من جميع أعمال البنية التحتية قبل استكمال أعمال الرصف والتطوير، حفاظاً على جودة الأعمال وتحقيقاً لعوامل الاستدامة.

كما وجّه المحافظ رئيس حي إمبابة بإزالة جميع التعديات والإشغالات بشارع السكة الحديد، واستغلال جانبي الطريق بالشكل الأمثل بما يسهم في تحسين الحركة المرورية والمظهر الحضاري للمنطقة.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من محمد مرعي السكرتير العام المساعد، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبداللطيف معاون المحافظ، والنائبين وليد المليجي وأحمد العجوز عضوي مجلس النواب عن دائرة إمبابة، ومحمد حسني رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، ورؤساء أحياء إمبابة والمنيرة الغربية، ورئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي، ومسؤولي هيئة الأبنية التعليمية والطرق.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة حي إمبابة

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