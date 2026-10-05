المرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة: لن أخشى المخاطر وسأتعامل مع جميع الأطراف المتنازعة

قالت السفيرة كارولين رودريجيز مرشحة جيانا لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2027 والممثلة الدائمة لجيانا، إنّ إعادة الأمم المتحدة إلى دورها المحوري في صنع السلام مهمة صعبة في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية، مشيرة إلى وجود أكثر من 65 نزاعًا، فضلًا عن أكثر من 30 ملفًا على طاولة مجلس الأمن.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنها في حال تعيينها أمينًا عامًا للأمم المتحدة ستستخدم كل الأدوات المتاحة لها، ولن تخشى اتخاذ المخاطر، مؤكدة ضرورة التعامل مع الأطراف المتنازعة والجميع من أجل الإيفاء بمتطلبات ومخرجات السلام.

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة أُسست عقب الحرب العالمية الثانية لحماية الأجيال المتعاقبة من ويلات الحرب، وأنه يتعين استكمال هذه المهمة، موضحة أن مصداقية المنظمة تواجه تساؤلات بسبب عدم قدرتها على منع النزاعات في الآونة الأخيرة، لكنها تؤمن بإمكانية تحقيق ذلك.

وأوضحت أن تحقيق نتائج أفضل على أرض الواقع يواجه مشكلة في الوفاء بالمتطلبات الأساسية والركائز المهمة، خاصة فيما يتعلق بالدعم الإنساني، مشيرة إلى عدم الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وأن التمويل يمثل جزءًا من المشكلة، إلى جانب الحاجة إلى مؤسسات مستعدة لتعزيز القطاع الخاص في الدول.

وأكدت أن معالجة قضية التمويل تأتي أولًا، مع ضرورة العمل مع المؤسسات المالية والدول الأعضاء، ومساعدة الدول على تطوير قوانين وتشريعات تساعدها على استقبال استثمارات القطاع الخاص، لافتة إلى أن ذلك قد يستغرق وقتًا، خاصة في أماكن النزاع، وأن المساعدات ستظل مطلوبة، لكنها لا ينبغي أن تكون الاستراتيجية الوحيدة، بل يجب تعزيز قدرات الدول ودفعها نحو الازدهار.