4 محاور رئيسية لخدمة المستثمرين.. محافظ الجيزة يتفقد مشروعات تطوير المنطقة الصناعية بأبو رواش

أجرى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جولة ميدانية موسعة بالمنطقة الصناعية بأبو رواش لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية وذلك في إطار خطة الدولة للارتقاء بالبنية التحتية ومستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، ودعم التنمية الصناعية وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار.

واستهل المحافظ جولته بتفقد مشروع بوستر المياه الجاري تنفيذه لرفع كفاءة منظومة إمداد المياه بالمنطقة الصناعية والذي يتضمن رفع كفاءة الطلمبات وتغيير قدرتها من 160 حصانًا إلى 250 حصانًا، بما يسهم في زيادة كفاءة الشبكة واستيعاب التصرفات الناتجة عن محطة الآبار الجديدة بعد الانتهاء من رفع كفاءتها حيث تجرى حاليًا اختبارات التشغيل الأولية تمهيدًا لدخول المشروع الخدمة.

كما تابع المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة أربعة محاور رئيسية بالمنطقة الصناعية بإجمالي أطوال تبلغ نحو 8 كيلومترات، وبمتوسط عروض يتراوح بين 20 و50 مترًا، وذلك ضمن المرحلة الأولى من خطة تطوير المنطقة، وتشمل شوارع: بريما، والسنترال، وطريق مزرعة البدوي، والأمن المركزي.

وتتضمن الأعمال مراجعة ورفع كفاءة جميع المرافق الأساسية من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز، إلى جانب تطوير شبكة الطرق وتحسين كفاءتها بما يحقق سهولة الحركة داخل المنطقة الصناعية.

كما وجّه المحافظ بدراسة استحداث نقاط دورانات وإنشاء مطبات صناعية وفتحات مرورية نظامية، بما يسهم في تنظيم الحركة المرورية والحد من الحوادث، مع مراعاة تحقيق السيولة المرورية وخدمة حركة النقل الثقيل.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري أن أعمال التطوير الجارية تستهدف توفير بنية تحتية متكاملة تواكب خطط التوسع الصناعي وتلبّي احتياجات المستثمرين، بما يعزز القدرة التنافسية للمنطقة ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف أن هناك متابعة دورية لمعدلات تنفيذ المشروعات الجاري العمل بها لإزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة وداعمة للإنتاج مؤكدًا أن سرعة الانتهاء من تلك المشروعات سيكون لها مردود مباشر في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للكيانات الصناعية وزيادة فرص التنمية وتوفير فرص العمل.

وفي ختام الجولة وجّه الدكتور أحمد الأنصاري بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال المرتبطة بالمشروعات الجارية وفق الجداول الزمنية المحددة مع البدء في تنفيذ أعمال الرصف خلال مدة لا تتجاوز شهرين، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين والمركبات وتحسين كفاءة شبكة الطرق بالمنطقة الصناعية.

كما كلّف المحافظ بمراجعة أماكن الانتظار والتأكد من توفير المساحات اللازمة لاستيعاب المركبات المترددة على مراكز الصيانة، بما يحقق السيولة المرورية ويحد من التكدسات والانتظار الغير منظم داخل المنطقة .

رافق المحافظ خلال الجولة محمد مرعي السكرتير العام المساعد ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ والمهندس وليد عبداللطيف معاون المحافظ والأستاذ أيمن خليل رئيس مدينة الجيزة والأستاذ محمد حسني رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، ورئيس مدينة كرداسة، ومسؤولو المنطقة الصناعية والاستثمارية.