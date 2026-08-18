استجابة فورية لشكاوى المواطنين.. رفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بأحياء الجيزة

وجه اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، محمد زكي، مدير عام الهيئة، بسرعة التعامل مع الشكاوى الواردة ورفع المخلفات ونظافة المواقع محل الشكاوى.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، للهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بشأن التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وشملت جهود الهيئة التعامل الفوري مع عدد من الشكاوى بمختلف أحياء المحافظة، حيث تم:

- رفع المخلفات ونظافة شارع البوهي بنطاق حي إمبابة.

- رفع المخلفات ونظافة شارع المجزر الآلي بنطاق حي الهرم.

- رفع المخلفات ونظافة شارع اللبيني بفيصل بنطاق حي الهرم.

- رفع مخلفات الرتش ونظافة شارع ترعة المريوطية بنطاق حي الهرم.

- رفع المخلفات ونظافة شارع المطار بنطاق حي المنيرة الغربية.

- رفع المخلفات ونظافة شارع الثورة بنطاق حي الدقي.

- رفع المخلفات ونظافة شارع كمال حمزة بنطاق حي المنيرة الغربية.

- رفع المخلفات ونظافة شارع ترعة عبد العال بنطاق حي بولاق الدكرور.

- رفع المخلفات ونظافة شارع محمد شكري بنطاق حي العجوزة.

وأكدت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، استمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والتعامل السريع مع شكاوى المواطنين، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، إلى جانب تحسين الرؤية البصرية والمظهر الحضاري بنطاق أحياء محافظة الجيزة.