استجابة لشكاوى المواطنين.. حملات مكبرة لرفع المخلفات وتحسين النظافة بالجيزة

نفذت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة حملات مكبرة استهدفت التعامل الفوري مع عدد من البؤر والمناطق المشكوة، وذلك بهدف رفع كفاءة النظافة العامة وتحسين الرؤية البصرية في مختلف أحياء المحافظة، وذلك في إطار التفاعل السريع والحيوي مع الشكاوى والملاحظات الواردة على منصات التواصل الاجتماعي.

وجاءت هذه الأعمال بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بشأن سرعة الاستجابة لطلبات المواطنين وملاحظاتهم، حيث أصدر اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، تكليفات مباشرة لمحمد زكي، مدير عام الهيئة، بالتحرك الميداني السريع وتوجيه معدات وفرق النظافة لإزالة أسباب الشكاوى بشكل كامل.

وجائت أبرز المناطق كالتالي:

-حي بولاق الدكرور: رفع المخلفات بالكامل ونظافة سلم مساكن كفر طهرمس، إلى جانب رفع التراكمات الموجودة بسور محطة المترو.

-حي إمبابة: تنظيف وتطهير موقع شكوى شارع المطار بجوار السكة الحديد، وشارع البوهي، وشارع القومية العربية نطاق الحي.

-حي الوراق: رفع المخلفات وتنظيف شارع القومية العربية.



-حي المنيرة الغربية: رفع التراكمات ونظافة شارع عويس المتفرع من البصراوي.

-حي الهرم: إزالة المخلفات وتنظيف المنطقة الواقعة أعلى نفق اللبيني.

-حي العجوزة والفيصل: تكثيف أعمال النظافة الميدانية في ميدان أنس بن مالك.

-حي الدقي: تنفيذ أعمال نظافة شاملة بمنطقة امتداد نادي الصيد.

وتأتي هذه الجهود المكثفة للارتقاء بالمستوى الحضاري لشارع الجيزة، وتأكيدًا على استمرار المتابعة الميدانية للتعامل الفوري مع أي تراكمات أو مشكلات بيئية فور رصدها أو الإبلاغ عنها.