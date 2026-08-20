أشد العقوبات في التاريخ.. تهديد أمريكي لإيران بشن حرب اقتصادية ساحقة

جدد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت تهديده بفرض ضغوط اقتصادية على إيران، وصرح في مقابلة مع قناة CNBC بأنه سيعقد مؤتمراً صحفياً يوم الاثنين لإطلاع الجمهور على الخطوات التالية في هذا الشأن.

وقال وزير الخزانة الأمريكي: "ستفرض الولايات المتحدة أشد العقوبات في التاريخ.. سنُسقط هذا النظام".

وأضاف بيسنت: "إذا أصرت أي دولة على التعامل تجارياً مع طهران، فستتخذ الولايات المتحدة إجراءات ضدها".

وعندما سُئل عما إذا كانت الإجراءات الاقتصادية ستشمل الصين، أجاب: "هناك محادثات من الأفضل إبقاؤها سرية. بالتأكيد، الجميع، بما في ذلك الصين، يرغب في إعادة فتح مضيق هرمز".

وقبل أيام قليلة أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن الولايات المتحدة تستعد لفرض ضغوط اقتصادية غير مسبوقة على إيران، ويتمثل التحدي الرئيسي في أن استهداف الخيارات المتبقية قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد الأمريكي، بحسب تقرير مجلة "فورشن" الأمريكية.

وقال كريس كينيدي، المحلل في "بلومبرج": «ما لم يقرر الرئيس ترامب إعطاء الأولوية لمعالجة التهديد الإيراني على جميع القضايا الأخرى، وبالأخص الصين، فمن غير المرجح أن يؤدي أي إجراء يتخذونه إلى تغيير حسابات إيران بشكل ملموس».