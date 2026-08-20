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حمزة عبدالكريم يفرض نفسه في قائمة برشلونة لمواجهة إلتشي بالدوري الإسباني
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حمزة عبدالكريم يفرض نفسه في قائمة برشلونة لمواجهة إلتشي بالدوري الإسباني

حمزة عبدالكريم
حمزة عبدالكريم
يارا أمين

واصل المصري حمزة عبدالكريم، مهاجم فريق برشلونة، لفت الأنظار خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، بعدما حجز مكانه في قائمة الفريق لمواجهة إلتشي، في الجولة الأولى من منافسات الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة «AS» الإسبانية أن قرار الجهاز الفني بضم حمزة إلى قائمة المباراة لم يأتِ من فراغ، وإنما جاء بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب خلال فترة التحضير للموسم.

ونجح حمزة عبدالكريم في تسجيل هدفين خلال مواجهة برمنجهام سيتي الإنجليزي، قبل أن يضيف هدفًا ثالثًا أمام بازل السويسري، ثم واصل تألقه بتسجيل هدف في شباك الأهلي خلال مباراة كأس خوان جامبر، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف ويتصدر قائمة هدافي برشلونة خلال المباريات التحضيرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن تألق المهاجم المصري ساهم في حسم جانب من الجدل داخل برشلونة بشأن تدعيم مركز رأس الحربة، في ظل اختلاف وجهات النظر بين هانز فليك، المدير الفني، وديكو، المدير الرياضي، حول الحاجة إلى التعاقد مع مهاجم جديد.

وبفضل مستوياته وأهدافه المتتالية، قدم حمزة نفسه كحل جاهز داخل الفريق، وهو ما قد يقلل من حاجة برشلونة لإبرام صفقة هجومية جديدة، خاصة بعد رحيل روبرت ليفاندوفسكي عن خط هجوم الفريق.

وتترقب الجماهير المصرية والكتالونية موقف حمزة عبدالكريم خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار تحركات برشلونة في سوق الانتقالات للتعاقد مع مهاجم جديد، وهو ما سيحدد طبيعة دور اللاعب مع الفريق في بداية الموسم، سواء بالحصول على فرصة أساسية أو الاعتماد عليه كبديل جاهز.

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