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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ السويس يتفقد الأحياء لمتابعة الخدمات ومشروعات التطوير والإنارة

جولة ميدانية لنائب محافظ السويس لمتابعة الإنارة والإشغالات والخدمات بالأحياء
جولة ميدانية لنائب محافظ السويس لمتابعة الإنارة والإشغالات والخدمات بالأحياء
محمد ثروت

أجرى الدكتور محمد علام نائب محافظ السويس جولة ميدانية موسعة بعدد من أحياء المحافظة تنفيذا لتوجيهات اللواء أركان حرب هاني رشاد محافظ السويس بشأن استمرار المتابعة الميدانية لمستوى الخدمات والمشروعات الجاري تنفيذها والتأكد من انتظام العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين 

متابعة أعمال الإنارة ورفع كفاءة الشوارع

بدأت الجولة بنطاق حي السويس حيث تفقد نائب المحافظ أعمال الإنارة ووجه بمتابعة أعمال الصيانة ورفع كفاءة أعمدة وكشافات الإنارة، بما يسهم في تحسين مستوى الإنارة بالشوارع والمناطق السكنية

وانتقل نائب محافظ السويس إلى حي فيصل، حيث تفقد المركز التكنولوجي وعددا من الإدارات التابعة للحي لمتابعة انتظام العمل والتأكد من سرعة إنجاز طلبات ومعاملات المواطنين والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لهم

متابعة التحول الرقمي وأرشفة تراخيص المباني

وشملت الجولة متابعة أعمال إدارة التحول الرقمي  خاصة ملف أرشفة تراخيص المباني إلكترونيا في إطار توجه محافظة السويس نحو ميكنة الخدمات الحكومية والتحول الرقمي بما يساعد على حفظ المستندات والملفات إلكترونيا وسرعة الوصول إلى البيانات ورفع كفاءة العمل الإداري 

حملات لرفع الإشغالات والتعديات بحي الصباح

وفي نطاق حي الصباح  تابع الدكتور محمد علام حملات رفع الإشغالات والتعديات، مؤكدًا أهمية استمرار الحملات للتعامل مع المخالفات التي تعوق حركة المواطنين والمركبات إلى جانب الحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين مستوى الشوارع 

كما تابع نائب المحافظ أعمال الإنارة بعدد من مناطق الحي، ومشروعات الخطة الاستثمارية وأعمال التطوير العمراني الجاري تنفيذها، للوقوف على معدلات الإنجاز والتأكد من الالتزام بالجداول والبرامج الزمنية المحددة.

متابعة الخدمات الصحية بمدينة 24 أكتوبر

واختتم نائب محافظ السويس جولته بتفقد الوحدة الصحية بمدينة 24 أكتوبر لمتابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والتأكد من انتظام العمل داخل الوحدة  إلى جانب التعرف على احتياجاتها بما يدعم جهود تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لأهالي المنطقة


 

جوالات ميدانية نائب محافظ السويس حى فيصل محافظة السويس

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