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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة محمد صلاح مع طرابزون سبور أمام بطل المجر والقنوات الناقلة

محمد صلاح
محمد صلاح
عمرو مصطفى

يستعد فريق طرابزون سبور التركي لخوض مواجهة قوية أمام فيرينتسفاروشي المجري، مساء اليوم الخميس 20 أغسطس، ضمن منافسات الدور المؤهل للمسابقة الأوروبية، في لقاء يحظى باهتمام جماهيري كبير، خاصة مع الظهور المرتقب للنجم المصري محمد صلاح بقميص فريقه الجديد على المستوى القاري.

موعد مباراة محمد صلاح مع طرابزون سبور

وتنطلق مباراة طرابزون سبور وفيرينتسفاروشي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، على ملعب الفريق التركي، بينما تقام مباراة الإياب في المجر يوم الخميس الموافق 27 أغسطس، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان لتحقيق أفضلية قبل حسم بطاقة التأهل.

وأعلنت شبكة قنوات «أون سبورت» حصولها رسميًا على حقوق بث مباريات محمد صلاح مع طرابزون سبور في المنافسات الأوروبية، مؤكدة نقل مواجهتي الذهاب والإياب أمام فيرينتسفاروشي عبر شاشاتها، وسط حالة من الترقب بين الجماهير المصرية والعربية لمتابعة النجم المصري في تجربته الجديدة.

القنوات الناقلة لمباراة طرابزون التركي وبطل المجر 

ويمكن استقبال قنوات ON Sport وON Sport Plus وON Sport Max عبر القمر الصناعي نايل سات، من خلال التردد 11977، والاستقطاب الرأسي «V»، ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6، بجودة HD.

وتأتي المباراة بعد انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور في صفقة انتقال حر قادمًا من ليفربول الإنجليزي، بعقد يمتد لمدة موسمين، حيث يعول الجهاز الفني للفريق التركي على خبرته الكبيرة وقدرته على صناعة الفارق في المواجهات الأوروبية.

في المقابل، يطمح فيرينتسفاروشي إلى الخروج بنتيجة إيجابية من مباراة الذهاب، مستفيدًا من خبرة لاعبيه وتنظيمه داخل الملعب، قبل مواجهة الإياب على أرضه.

وتترقب الجماهير المصرية ظهور محمد صلاح في هذه المباراة، باعتبارها محطة مهمة في بداية مشواره الأوروبي مع طرابزون سبور، وسط آمال بأن يقود الفريق لتحقيق نتيجة تمنحه أفضلية قبل لقاء الإياب.

محمد صلاح طرابزون التركي الدوري الأوروبي طرابزون سبور أخبار محمد صلاح

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