محافظ بورسعيد يصدق على خفض مجموع القبول بالمرحلة الثالثة للثانوي العام

صدق اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، على مقترح النزول بالحد الأدنى لمجموع القبول بالصف الأول الثانوي العام ضمن المرحلة الثالثة من تنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2026/2027، وذلك استجابةً لما تم عرضه من جانب مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وحرصًا على إتاحة الفرصة أمام الطلاب للالتحاق بالتعليم الثانوي وفقًا للأماكن المتاحة بالمدارس

228 درجة حدًا أدنى للقبول بـ7 مدارس ثانوية ببورسعيد .. وبدء المرحلة الثالثة الأحد المقبل

وتقرر أن يكون الحد الأدنى المقترح للقبول بالمرحلة الثالثة 228 درجة، وذلك للمدارس المحددة من قبل مديرية التربية والتعليم، مع التأكيد على أن المرحلة الثالثة تقتصر على نظام البكالوريا فقط

وتشمل المدارس التي سيتم التنسيق عليها ضمن المرحلة الثالثة بمجموع 228 درجة :

- الشهيد أحمد سامي الثانوية العسكرية بنين – إدارة شمال.

- 6 أكتوبر الثانوية بنات – إدارة شمال.

- بورفؤاد الثانوية بنات – إدارة بورفؤاد.

- السادات الثانوية بنون – إدارة بورفؤاد.

- الغرفة التجارية الثانوية بنات – إدارة جنوب.

- علي سليمان الثانوية بنون – إدارة جنوب.

- عبد الرحمن شكري الثانوية بنين – إدارة الزهور

وأن يتم القبول بالمرحلة الثالثة بمجموع 227 درجة بمدارس :

- شهداء بورسعيد الثانوية المشتركة – إدارة شمال.

- أرض الفيروز «سلام مصر» الثانوية المشتركة – إدارة بورفؤاد

ومن المقرر أن تبدأ أعمال تنسيق المرحلة الثالثة يوم الأحد الموافق 23 أغسطس 2026، وتستمر حتى 27 أغسطس 2026، على أن تتم أعمال التنسيق من خلال إدارة التعليم الثانوي المركزية بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد

وتأتي موافقة محافظ بورسعيد على خفض مجموع القبول بالمرحلة الثالثة في إطار الحرص على تحقيق مصلحة الطلاب، وإتاحة الفرص التعليمية المتاحة أمام أبناء المحافظة، مع مراعاة الطاقة الاستيعابية والأماكن الشاغرة بالمدارس، وتنظيم عملية القبول وفقًا للقواعد والضوابط المحددة.