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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يؤكد استمرار الاستماع لمشكلات المواطنين ودعم الحالات الإنسانية

ملفات متنوعة على مائدة المحافظ .. فرص عمل ومحال وتموين ومشكلات خدمية.. و محافظ بورسعيد يستمع لمطالب المواطنين
ملفات متنوعة على مائدة المحافظ .. فرص عمل ومحال وتموين ومشكلات خدمية.. و محافظ بورسعيد يستمع لمطالب المواطنين
محمد الغزاوى

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، لقاءاته الأسبوعية بالمواطنين، مستمعًا إلى عدد من الشكاوى والطلبات المتنوعة، وموجهًا الجهات المختصة بسرعة فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة.

جاء اللقاء بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و الأستاذة رشا الحمامي مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام وعدد من الجهات التنفيذية و المختصة

ملفات متنوعة على مائدة المحافظ .. فرص عمل ومحال وتموين ومشكلات خدمية.. و محافظ بورسعيد يستمع لمطالب المواطنين

واستهل المحافظ اللقاء بتوزيع عددا من المساعدات المالية و الغذائية و اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية 
وشملت مطالب المواطنين توفير فرص عمل، وتخصيص محال بالأسواق الجديدة  وطلبات إنسانية، ومشكلات تموينية، وشكاوى بشأن مخالفات البناء والإشغالات، ومطالب خاصة بالعمالة والتعليم والأنشطة الصناعية والبحرية

وفي مجال فرص العمل، وجه المحافظ بفحص طلبات عدد من المواطنين، من بينهم خريجون حاصلون على مؤهلات جامعية ودورات تدريبية وخبرات عملية، ودراسة إمكانية توفير فرص عمل مناسبة لمؤهلاتهم وظروفهم الاجتماعية

وفي ملف مخالفات البناء، وجه المحافظ بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات، كما وجه بدراسة طلب أحد المواطنين بهدم وإعادة بناء منزله بمنطقة سهل الطينة، وفقًا للاشتراطات الهندسية والقانونية

وفيما يتعلق بورش إصلاح السفن، وجه المحافظ بفحص الموقف القانوني والمالي لإحدى الورش بمنطقة العائمات ببورفؤاد، ودراسة إمكانية إعادة تشغيلها وتجديد التعاقد، بما يحافظ على مصدر رزق أكثر من 150 أسرة ويضمن استمرار الخدمات المقدمة للوحدات البحرية

كما وجه المحافظ بفحص شكاوى أصحاب الكافيتريات بشأن قرارات الإزالة، ومراجعة المستندات والموقف القانوني والتعاقدي، ودراسة إمكانية الوصول إلى حل قانوني يحفظ حقوق الدولة والمواطنين.

وفي شكاوى الإشغالات، وجه المحافظ بسرعة إزالة  "باترينة" وكراسي مخالفة أمام أحد العقارات ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعدي ورفع الإشغالات

كما وجه المحافظ بإعادة فحص شكوى سائق بأحد الشركات بشأن فصله من العمل، والاستماع إلى أقواله ومراجعة ملابسات الواقعة، واتخاذ ما يلزم في ضوء نتائج التحقيق

وفي ملف الأسواق، وجه المحافظ بدراسة طلب توفير محل بديل لأحد المواطنين بسوق خديجة، إلى جانب بحث طلب أرملة توفير محل يساعدها على توفير مصدر دخل، وفقًا للقواعد المنظمة


وفي قطاع التعليم، وجه المحافظ بفحص مطالب معلمي اللغة الإسبانية المتعاقدين بنظام المكافأة الشاملة، ودراسة إمكانية تحسين أوضاعهم المالية ومد مدة التعاقد، بما يدعم استقرار العملية التعليمية.

وفي ملف الخدمات بالقرى، وجه سيادته بدراسة إنشاء محطة لتوفير السولار والبنزين وفقا للضوابط المنظمة لخدمة قرى الجرابعة والمناصرة والديبة والأربعين والمزارع السمكية، بالتنسيق مع الجهات المختصة واستيفاء الاشتراطات اللازمة

كما وجه المحافظ بفحص طلبات إعادة إدراج المواطنين بمنظومة الدعم التمويني، وبحث أسباب الحذف واستكمال الإجراءات وفقًا للقواعد المنظمة، إلى جانب فحص طلب أحد المواطنين بشأن بطاقة الخدمات المتكاملة والتنسيق مع الجهات المختصة لإعادة دراسة موقفه

وفي القطاع الصناعي، وجّه المحافظ بفحص شكوى أحد المستثمرين بشأن مقابل الانتفاع بقطعة أرض بالمنطقة الصناعية شمال بورسعيد، ومراجعة أسس احتساب المقابل وقرار سحب القطعة، في ضوء المستندات والموقف القانوني

واختتم المحافظ اللقاء بالاستماع إلى طلب مواطنة حاصلة على ليسانس آداب لغة إنجليزية ولديها خبرة سابقة بالإدارة التجارية، حيث وجه بدراسة إمكانية توفير فرصة عمل مناسبة لمؤهلاتها وخبراتها

هذا، وقد توجه المواطنون بخالص الشكر والتقدير لمحافظ بورسعيد، مؤكدين تقديرهم لحرص سيادته على الاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، فيما أكد المحافظ أن لقاءات المواطنين نهج ثابت، وأن مكتبه مفتوح أمام جميع أبناء بورسعيد

ويمكن للمواطنين الراغبين في لقاء المحافظ التقدم بطلب إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام، موضحًا به رقم الهاتف وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، أو التقديم إلكترونيًا عبر البريد الإلكتروني:

[email protected]

مع ضرورة استيفاء كافة البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة، علمًا بأنه لن يتم النظر في الطلبات غير المستوفاة

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد الحالات الإنسانية

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