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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يعيد سيارة التاكسي لـ«عم محمد نصار» بعد استجابته لاستغاثته وإصلاحها بالكامل

استجاب المحافظ لاستغاثته بعد سرقة «تاكسي رزقه» واليوم يسلمه السيارة بعد إصلاحها بالكامل
استجاب المحافظ لاستغاثته بعد سرقة «تاكسي رزقه» واليوم يسلمه السيارة بعد إصلاحها بالكامل
محمد الغزاوى

في لفتة إنسانية تعكس حرص محافظ بورسعيد على الوقوف بجانب المواطنين ومساندة الحالات الإنسانية، استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم بديوان عام المحافظة، المواطن عم محمد نصار، البالغ من العمر 75 عامًا، لتسليمه سيارة التاكسي الخاصة به، والتي تمثل مصدر رزقه، بعد أن تم الانتهاء من أعمال إصلاحها ورفع كفاءتها على أعلى مستوى

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و اللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة و العميد مصطفى يوسف المشرف العام على إدارة الجراجات و النقل الميكانيكي بالمحافظة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى الفترة الماضية، عندما رصد محافظ بورسعيد استغاثة «عم محمد» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تعرض سيارة التاكسي الخاصة به للسرقة، وهو ما تسبب له في أزمة كبيرة، خاصة أن السيارة تمثل مصدر رزقه ودخله الأساسي

استجاب المحافظ لاستغاثته بعد سرقة «تاكسي رزقه» واليوم يسلمه السيارة بعد إصلاحها بالكامل

وعلى الفور، حرص محافظ بورسعيد على استقبال المواطن بمكتبه، والاستماع إلى شكواه وظروفه، وأكد له أن المحافظة لن تتأخر عن تقديم الدعم اللازم له، ووجّه بسرعة العمل على إصلاح السيارة ورفع كفاءتها من خلال جراج محافظة بورسعيد، حتى يتمكن المواطن من استعادة مصدر رزقه والعودة إلى عمله

وبالفعل، تم تنفيذ توجيهات المحافظ، وبدأت أعمال الإصلاح ورفع الكفاءة، حيث جرى العمل على السيارة وإعادة تجهيزها ورفع كفاءتها حتى عادت إلى أفضل حالة، استعدادًا لتسليمها إلى صاحبها

واليوم، اكتملت قصة الاستجابة بتحويل الاستغاثة إلى واقع ملموس، حيث استقبل محافظ بورسعيد «عم محمد نصار» بديوان عام المحافظة، وقام بتسليمه سيارة التاكسي بعد الانتهاء من إصلاحها ورفع كفاءتها على أعلى مستوى، لتعود السيارة مرة أخرى إلى صاحبها ويعود معها مصدر رزقه

وعبر «عم محمد» عن سعادته الكبيرة باستعادة سيارته، مؤكدًا أن استجابة المحافظ السريعة لم تتوقف عند الاستماع إلى شكواه، وإنما امتدت إلى متابعة تنفيذ أعمال الإصلاح حتى عادت السيارة إليه في أفضل صورة

ووجه المواطن خالص الشكر والتقدير للواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة، مشيدًا بمتابعته المستمرة وتوجيهاته بسرعة الانتهاء من أعمال إصلاح السيارة ورفع كفاءتها، مؤكدًا أن عودة السيارة تمثل بالنسبة له عودة لمصدر رزقه واستقرار حياته

وتأتي هذه الاستجابة في إطار حرص محافظ بورسعيد المتواصل على متابعة استغاثات المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتدخل السريع في الحالات الإنسانية، والاستجابة لمطالب أبناء المحافظة، خاصة ما يتعلق بمصادر رزقهم وظروفهم المعيشية، بما يؤكد أن الاستجابة للمواطن لا تتوقف عند تلقي الشكوى، وإنما تمتد حتى الوصول إلى حل فعلي على أرض الواقع

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