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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يحيل مخالفات إدارة المركبات والنقل الميكانيكي بالمحافظة للنيابة العامة

إعفاء مدير إدارة المركبات والنقل الميكانيكي من منصبه وتكليف مدير آخر لمدة شهر تحت الاختبار
إعفاء مدير إدارة المركبات والنقل الميكانيكي من منصبه وتكليف مدير آخر لمدة شهر تحت الاختبار
محمد الغزاوى

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد،  إدارة المركبات والنقل الميكانيكي والجراج العمومي للمحافظة إلى النيابة العامة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال الوقائع والمخالفات التي تم رصدها، وذلك في إطار حرص المحافظة على الحفاظ على المال العام، وضبط منظومة العمل داخل الإدارات التابعة لها، والتأكد من الالتزام الكامل بالقواعد والإجراءات القانونية والفنية.

وتضمنت المخالفات التي تم رصدها فقد واختفاء عدد 31 إطارًا (كاوتش)، بالإضافة إلى رصد وقائع تتعلق بتغيير مواتير بعض السيارات واستبدالها بأخرى دون اتباع الإجراءات القانونية والفنية المنظمة لذلك

إعفاء مدير إدارة المركبات والنقل الميكانيكي من منصبه وتكليف مدير آخر  لمدة شهر تحت الاختبار

وقرر محافظ بورسعيد إعفاء مدير إدارة المركبات والنقل الميكانيكي من منصبه، وتكليف المهندس محمد الخولي مديرًا للجراج لمدة شهر بصفة مؤقتة وتحت الاختبار، بهدف إحكام الرقابة على منظومة العمل، ورفع كفاءة الإدارة، وضمان الحفاظ على المركبات والمعدات التابعة للمحافظة

كما قرر المحافظ تعيين وكيلين لإدارة المركبات والنقل الميكانيكي، أحدهما مختص بالشؤون الفنية والآخر مختص بالشؤون الإدارية، بما يسهم في إحكام المتابعة الفنية والإدارية لأعمال الإدارة، وتحقيق مزيد من الانضباط والشفافية في إدارة المركبات وصيانتها

و وجه محافظ بورسعيد بالنظر في إنهاء عقود العاملين بإدارة المركبات والنقل الميكانيكي، في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات والإجراءات القانونية، واتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا للقانون

وأكد المحافظ أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من إحكام الرقابة والمتابعة على جميع الإدارات والمنشآت التابعة للمحافظة، بما يضمن حسن إدارة الموارد والممتلكات العامة، ورفع كفاءة الأداء، ومحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره أو مخالفته للقواعد واللوائح المنظمة للعمل

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد النقل الميكانيكي

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