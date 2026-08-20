اتصوّر في مصر | طرح الإعلان الرسمي لمسلسل High Value Target: Debriefing The President

طرح الإعلان الرسمي لمسلسلHigh Value Target: Debriefing The President فى تجربة درامية تجمع أسماء من جنسيات مختلفة، بينما جاءت مصر مسرحًا لمعظم أحداث العمل، الذي تم تصوير نحو 99% منه داخل البلاد.

مسلسل «High Value Target: Debriefing The

وتدور القصة حول محلل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جون نيكسون، الذي تولى مهمة استجواب الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين عقب القبض عليه في ديسمبر 2003، في واحدة من أكثر المراحل حساسية في تاريخ المنطقة.

ويستند المسلسل إلى مذكرات نيكسون التي تحمل عنوان «Debriefing the President»، ويركز على اللقاءات التي جمعته بصدام حسين، إلى جانب الأحداث السياسية والإنسانية التي ارتبطت بالغزو الأمريكي للعراق وما تبعه من تطورات.

ويجسد جويل كينمان شخصية جون نيكسون، بينما يؤدي الفنان الفلسطيني وليد زعيتر شخصية صدام حسين، لتدور بين الشخصيتين مواجهات تحمل أبعادًا سياسية وإنسانية، بعيدًا عن تقديم الأحداث باعتبارها مجرد وقائع تاريخية.

ويشارك في العمل عدد من الفنانين وصناع الدراما من مختلف أنحاء العالم، بينما يقود فريق الإنتاج المنتج ألكسندر رودنيانسكي، المرشح لجائزة الأوسكار.