قنا تتجهّز لإنشاء وحدات تغير المناخ لتعافي إنتاجية المزارعين أمام الحر الشديد

فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالبدء في تنظيم ورش عمل بمحافظتي قنا وكفر الشيخ لمناقشة مقترحات مشروع خطة العمل المحلية للتغيرات المناخية، وخارطة الطريق بالمحافظتين، والذى يجري تنفيذه بالتعاون بين الوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) والبرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة والمبادرة الخضراء للاتحاد الأوروبي.

شارك وفد من وزارة التنمية المحلية والبيئة اليوم فى ورشة العمل التي شهدها الديوان العام لمحافظة قنا لاستعراض مقترحات خطة العمل المحلية للتغيرات المناخية وخارطة الطريق بمحافظة قنا وذلك بحضور اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، و الدكتور صابر عثمان مساعد الوزيرة لشئون الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، والدكتورة منى شهاب، مدير البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة، والدكتورة سهير مراد من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، والدكتورة داليا صقر، استشاري بيئي للمشروع، وعدد من وكلاء الوزارات المعنية والقيادات التنفيذية والمختصين بالمحافظة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض أن الورشة تأتى فى إطار التزام الوزارة بتوجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والعمل على التكيف مع المتغيرات البيئية المختلفة بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 و رؤية مصر 2030، مُشيرةٌ إلى أن الورشة استعرضت أبرز التحديات التي يعمل عليها مشروع إعداد خطة العمل المحلية للتغيرات المناخية وخارطة الطريق وخاصة تغير المناخ لما له من تأثيرات كبيرة على كافة القطاعات التنموية ، بما فيها الزراعة والمياه والصحة والبنية التحتية ، والتي تهدف إلى التوصل إلى إطار استراتيجي متكامل يعالج انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ويحدد إجراءات التخفيف والتكيف للقطاعات ذات الأولوية، مع رسم خارطة طريق واضحة للتمويل.

و من جانبه أوضح اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا ، أن الورشة هدفت إلى إبراز النتائج والمخرجات التي تم التوصل إليها ضمن إعداد خطة العمل المحلية للتغيرات المناخية بالمحافظة، ومناقشة فرص التمويل المتاحة وآليات الموارد اللازمة لتنفيذ المشروعات والمبادرات المناخية المقترحة، مُشيراً إلى أن الورشة استهدفت عرض الرؤية التنفيذية وخارطة الطريق المقترحة لتطبيق إجراءات التخفيف والتكيف في القطاعات ذات الأولوية.

وأكد الببلاوي على أهمية المتابعة الدورية لتنفيذ توصيات خطط العمل، مع الالتزام بالتدخل الفوري لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه قطاعات التنمية المختلفة لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، في ظل النجاحات الكبيرة التي حققتها المشروعات الرائدة في المحافظة مثل الري بالطاقة الشمسية بالتعاون مع الفاو، ومشروع شتلات القصب، مشيراً إلى ضرورة تعميم هذه التجربة الناجحة وتطويرها بما يواكب أحدث النظم الزراعية المستدامة ويعود بالنفع المباشر على أهالي المحافظة.

ومن جهة أخرى أكد الدكتور صابر عثمان، مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة بدأت مع المحافظات في إنشاء وحدات تغير المناخ في ظل تأثر العديد من القطاعات لا سيما المزارعين، بسبب موجات الحر الشديد ، مشيرًا إلى أن الهدف من تلك الوحدات مساعدة الفئات المستهدفة وخلق فرص استثمارية، وإنشاء مشروعات لحمايتهم مثل المستشفيات والوحدات الصحية وتدريب العاملين.