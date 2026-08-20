بعد ظهور أول حالة إنفلونزا الخنازير في الصين .. هل وقع في بلدان أخرى

أثار ظهور أول حالة انفلونزا الخنازير في الصين حالة كبيرة من القلق في الآونة الأخيرة.

أصابت انفلونزا الخنازير طفل صغير لم يتجاوز الثلاثة أعوام وتم تشخيصه بالتسلسل الجيني مما أثار مخاوف البعض من انتشاره حول العالم.

ووفقا لما جاء في موقع healthandme فإن فيروس انفلونزا الخنازير مازال انتشاره محدود في الصين والعالم حيث أن الإصابات التي ظهرت في الدول الأخرى قليلة جدا.

حالات سابقة لفيروس H1N2v

تم الإبلاغ عن حالات إصابة بفيروس H1N2v بشكل متقطع في الولايات المتحدة وأوروبا، وخاصة بعد التعرض للخنازير.

تُدرج قائمة مراقبة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها 44 حالة إصابة مؤكدة بفيروس H1N2v في الولايات المتحدة منذ عام 2010 وحتى مايو 2026.

خلال موسم الإنفلونزا 2024-2025، تم الإبلاغ عن إصابة واحدة بفيروس H1N2v لدى شخص بالغ من ولاية أيوا. تم إدخال المريض إلى المستشفى وتعافى.

أبلغ مركز السيطرة على الأمراض عن حالتي إصابة بفيروس H1N2v خلال موسم 2025-2026 بحلول مايو 2026.

لا تزال إصابات فيروس H1N2v بين البشر نادرة وسيزداد القلق إذا ظهرت أدلة على انتقال مستمر للفيروس من شخص لآخر.