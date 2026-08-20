بعد ظهور أول حالة في الصين .. اكتشف أعراض إنفلونزا الخنازير

أثارت إصابة طفل بفيروس H1N2v المعروف باسم إنفلونزا الخنازير حالة كبيرة من القلق في العالم.

ووفقا لموقع healthandme اليكم أعراض فيروس H1N2v

بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، فإن الأمراض التي تسببها فيروسات الإنفلونزا المتحورة تكون خفيفة بشكل عام، بأعراض مشابهة لأعراض الإنفلونزا الموسمية.

وتشمل أعراض فيروس انفلونزا الخنازير ما يلي:

حمى

التعب

فقدان الشهية

سعال

سيلان الأنف

التهاب الحلق

تهيج العين

غثيان

التقيؤ

إسهال

ومع ذلك، فقد تم الإبلاغ أيضاً عن حالات مرضية خطيرة تتطلب دخول المستشفى، وفي بعض الحالات تؤدي إلى الوفاة.