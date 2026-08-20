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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القاهرة 2026 .. الرياضة لغة مشتركة تجمع شباب الجامعات الأفريقية على أرض مصر

التعليم العالي
التعليم العالي
نهلة الشربيني

أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، أن استضافة مصر لدورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026» تمثل فرصة مهمة لتعزيز التواصل والتعاون بين شباب الجامعات الإفريقية، مؤكدًا أن الرياضة الجامعية تتجاوز حدود المنافسة الرياضية لتصبح منصة للتعارف والتبادل الثقافي وبناء جسور الصداقة والتفاهم بين شباب القارة.

وفي هذا الإطار، تستعد مصر لاستضافة دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026» خلال الفترة من 8 إلى 16 سبتمبر 2026، بمشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الشباب والرياضة، والاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، والاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وبمشاركة وفود جامعية من مختلف دول القارة الإفريقية.

وتجمع الدورة شباب الجامعات الإفريقية في حدث رياضي يتجاوز المنافسات إلى توفير منصة للتواصل والتبادل الثقافي وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين الطلاب والرياضيين المشاركين.

وتستقبل الجامعات المصرية الوفود المشاركة، بما يتيح للطلاب والرياضيين الأفارقة التعرف عن قرب على البيئة الجامعية المصرية، والتفاعل مع نظرائهم من الطلاب المصريين، بما يسهم في بناء علاقات إنسانية وثقافية تتجاوز فترة إقامة المنافسات.

كما تمثل الدورة فرصة لإبراز التنوع الثقافي والحضاري الذي تتميز به القارة الإفريقية، من خلال الفعاليات والأنشطة المصاحبة التي تستهدف تعريف شباب الجامعات بثقافات الشعوب الإفريقية، وتشجيع الحوار والتفاعل بينهم، بما يعزز الشعور بالانتماء إلى قارة واحدة تجمعها روابط تاريخية وثقافية وإنسانية مشتركة.

وتستهدف الفعاليات المصاحبة للدورة إتاحة مساحات للتواصل بين شباب الجامعات الإفريقية، وتعزيز الحوار حول القضايا والاهتمامات المشتركة، بما يدعم دور الجامعات في بناء جسور التعاون بين دول القارة، ويعزز مفهوم الجامعة باعتبارها مساحة للتعليم والتفاعل الثقافي وصناعة العلاقات المستقبلية.

وتولي «القاهرة 2026» اهتمامًا بمشاركة الطلاب ذوي الهمم، من خلال إقامة 4 ألعاب بارالمبية ضمن فعاليات الدورة، بما يعكس أهمية الرياضة في دعم قيم الدمج وتكافؤ الفرص وإتاحة المشاركة أمام مختلف الطلاب.

كما تتضمن الدورة 3 ألعاب ترفيهية إلى جانب المنافسات الرياضية الرئيسية، بما يوسع نطاق المشاركة والتفاعل بين الوفود، ويمنح الطلاب المشاركين فرصًا أكبر للتعارف وقضاء تجربة جامعية ورياضية متكاملة.

وتأتي استضافة «القاهرة 2026» في إطار اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، ودعم التواصل بين مؤسسات التعليم العالي والجامعات بالقارة، والاستفادة من الرياضة الجامعية كأداة لبناء جسور جديدة بين الشباب الإفريقي.

وتواصل الجهات المشاركة الاستعدادات التنظيمية واللوجستية لاستقبال الوفود، بالتوازي مع تنفيذ خطة إعلامية للتعريف بالدورة وإبراز فعالياتها ومنافساتها والأنشطة المصاحبة لها، بما يضمن وصول رسالتها إلى شباب الجامعات داخل مصر ومختلف دول القارة الإفريقية.

وتؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن «القاهرة 2026» تمثل مساحة تجمع بين الرياضة والتعليم والثقافة والتواصل، وتسهم في بناء علاقات جديدة بين شباب الجامعات الإفريقية، بما يعزز قيم الصداقة والتعاون ويفتح آفاقًا أوسع للتواصل بين شعوب القارة.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

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