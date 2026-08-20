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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد حسم سعر الفائدة .. تفاصيل الدولار في البنوك الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

استقر سعر الدولار على مستوي البنوك بعد اعلان البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة عل كافة المعاملات المصرفية.

سعر الدولار ثابت

وثبت سعر الدولار في مواجهة الجنيه بالتزامن مع انتهاء العمل داخل الجهاز المصرفي بعد زيادة قيمتها 63 قرشًأ علي الأقل منذ مطلع التعاملات الأسبوعية وحتي اليوم.

سعر الدولار مقابل الجنيه

الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.82 جنيها للشراء و 50.92 جنيها للبيع.

أفل سعر دولار

وصل أقل سعر دولار أمام الجنيه ما بين 50.73 حتى 50.78 جنيها للشراء و 50.83  و 50.88 جنيها للبيع في بنوك " الإسكندرية، الكويت الوطني، التجاري الدولي".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 50.82 جنيها للشراء و 50.9 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، كريدي أجريكول، البركة، بيت التمويل الكويتي".

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

الدولار في معظم البنوك

وسجل سعر الدولار في معظم البنوك ما بين 50 .82 و 50.83 جنيها للشراء و 50.9 و 50.93 جنيها للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، قناة السويس، ميد بنك، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، مصر، نكست، الأهلي المصري،فيصل الاسلامي".

أعلي سعر 

بلغ أعلي سعر دولار 50.85 جنيها للشراء و 50.95 جنيها للبيع في بنوك " سايب، الأهلي الكويتي، أبوظبي الإسلامي".

وسجل ثاني اعلي سعر دولار 50.84 جنيها للشراء و 50.94 جنيها للبيع في بنك HSBC.

أقل سعر دولار أعلي سعر دولار الدولار في البنوك اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه اخبار مصر الدولار والمعاملات المصرفية مال واعمال

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