بعد حسم سعر الفائدة .. تفاصيل الدولار في البنوك الآن

استقر سعر الدولار على مستوي البنوك بعد اعلان البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة عل كافة المعاملات المصرفية.

سعر الدولار ثابت

وثبت سعر الدولار في مواجهة الجنيه بالتزامن مع انتهاء العمل داخل الجهاز المصرفي بعد زيادة قيمتها 63 قرشًأ علي الأقل منذ مطلع التعاملات الأسبوعية وحتي اليوم.

الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.82 جنيها للشراء و 50.92 جنيها للبيع.

أفل سعر دولار

وصل أقل سعر دولار أمام الجنيه ما بين 50.73 حتى 50.78 جنيها للشراء و 50.83 و 50.88 جنيها للبيع في بنوك " الإسكندرية، الكويت الوطني، التجاري الدولي".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 50.82 جنيها للشراء و 50.9 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، كريدي أجريكول، البركة، بيت التمويل الكويتي".

الدولار في معظم البنوك

وسجل سعر الدولار في معظم البنوك ما بين 50 .82 و 50.83 جنيها للشراء و 50.9 و 50.93 جنيها للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، قناة السويس، ميد بنك، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، مصر، نكست، الأهلي المصري،فيصل الاسلامي".

أعلي سعر

بلغ أعلي سعر دولار 50.85 جنيها للشراء و 50.95 جنيها للبيع في بنوك " سايب، الأهلي الكويتي، أبوظبي الإسلامي".

وسجل ثاني اعلي سعر دولار 50.84 جنيها للشراء و 50.94 جنيها للبيع في بنك HSBC.