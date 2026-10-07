أحمد رزق يكشف أسباب الهزيمة أمام زد في كأس عاصمة مصر

أكد أحمد رزق المدرب المساعد لفريق الزمالك، إن الفريق استعد لمباراة زد في بطولة كأس عاصمة مصر قبل اللقاء بيومين فقط، موضحًا أن هناك العديد من اللاعبين انضموا إلى المعسكر قبل المباراة بأقل من 24 ساعة، بسبب تواجدهم مع منتخب مصر للشباب مواليد 2007، الذي شارك في دورة شمال أفريقيا، بالإضافة إلى لاعبي منتخب مواليد 2009 بعد عودتهم من سويسرا والمشاركة في دورة الصداقة الودية.

وقال أحمد رزق في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "أشكر اللاعبين، وهذه مجرد بداية لهم وهم مستقبل النادي، وأطالب الجميع بدعمهم، وخاصة جماهير الزمالك".



وواصل قائلًا: "الزمالك أكثر الأندية في مصر التي تقوم بتصعيد اللاعبين الناشئين للفريق الأول، وهذا واضح للجميع في الفترة الأخيرة".

وأضاف رزق: "لا يوجد تقييم للاعب من مباراة واحدة، والجميع ينتظر من الثنائي أحمد صفوت وحسام عاشور التقي تقديم مستويات مميزة".

وأتم المدرب المساعد تصريحاته قائلًا: "الزمالك يسعى دائمًا للمنافسة على كافة البطولات والألقاب، والنادي نجح في الفوز ببطولة الدوري الموسم الماضي من خلال الاستعانة ببعض الناشئين".