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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

طقس الجمعة | ارتفاع الحرارة والرطوبة .. والقاهرة تسجل 35 درجة

طقس الجمعة.. ارتفاع الحرارة والرطوبة والقاهرة تسجل 35 درجة
طقس الجمعة.. ارتفاع الحرارة والرطوبة والقاهرة تسجل 35 درجة
عبد الفتاح تركي

تشهد حالة الطقس في مصر غدًا الجمعة ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، بالتزامن مع تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي، الذي يصاحبه مرور كتل هوائية حارة ورطبة على البحر الأبيض المتوسط، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة وزيادة الإحساس بحرارة الطقس، وفق التصريحات الصادرة اليوم الخميس بشأن توقعات الأحوال الجوية.

وأكدت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستتأثر اعتبارًا من غد الجمعة بمنخفض الهند الموسمي، موضحة أن تأثيره يرتبط بكتل هوائية حارة ورطبة أثناء مرورها على البحر الأبيض المتوسط، الأمر الذي يرفع مستويات الرطوبة ويجعل الأجواء أكثر إحساسًا بالحرارة، رغم بقاء درجات الحرارة في نطاق معدلاتها الطبيعية خلال فصل الصيف.

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حالة الطقس اليوم

درجات الحرارة غدًا الجمعة في القاهرة الكبرى

وقالت غانم، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن درجة الحرارة العظمى المتوقعة غدًا في القاهرة الكبرى ستصل إلى 35 درجة مئوية، بينما تبلغ درجة الحرارة المحسوسة 37 درجة مئوية، مشيرة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يؤدي إلى زيادة الإحساس الفعلي بحرارة الطقس بقيمة تتراوح ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية.

وتأتي هذه الأجواء مع استمرار الطابع الصيفي الحار والرطب الذي تشهده البلاد، إذ لا تعكس درجة الحرارة المقاسة وحدها طبيعة الإحساس بالطقس، وإنما تلعب نسب الرطوبة دورًا مؤثرًا في شعور المواطنين بارتفاع درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات النهار وفترات ارتفاع معدلات الرطوبة.

حالة الطقس غدا

كيف يكون طقس الجمعة في القاهرة ومحافظات الصعيد؟

وأوضحت المتنبئ الجوي أن طقس غد الجمعة سيكون حارًا ورطبًا خلال فترة النهار على المناطق الشمالية، بينما تكون الأجواء مائلة للحرارة ورطبة ليلًا في شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، في الوقت الذي يستمر فيه الطقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار في محافظات الصعيد، ولا سيما المناطق الجنوبية.

وأضافت أن درجات الحرارة العظمى في محافظات الصعيد، وخاصة الجنوبية منها، ستصل إلى 41 درجة مئوية، بينما تبلغ درجات الحرارة المحسوسة 42 درجة مئوية، وهو ما يعكس استمرار الأجواء شديدة الحرارة على تلك المناطق مقارنة بالقاهرة الكبرى والمناطق الشمالية.

وتتزامن هذه الظروف الجوية مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يزيد الإحساس بدرجات الحرارة ويجعل الطقس أكثر إجهادًا خلال ساعات النهار، ولذلك تبرز أهمية تقليل التعرض المباشر لأشعة الشمس، خصوصًا في فترات الظهيرة.

الأرصاد تحذر من ارتفاع الرطوبة ليلًا

وأفادت غانم بأن نسب الرطوبة ستشهد ارتفاعًا خلال ساعات الليل، خاصة في الأماكن المغلقة، في حين تنشط الرياح في الأماكن المفتوحة ليلًا بسرعة تتراوح ما بين 30 إلى 40 كم/س، وهو ما يساعد على تخفيف الإحساس بالحرارة والرطوبة وتحسين الأجواء نسبيًا في المناطق التي تشهد نشاطًا للرياح.

وتعد حركة الرياح من العوامل المؤثرة في الإحساس بدرجات الحرارة، إذ يمكن لنشاطها في الأماكن المفتوحة أن يقلل من وطأة الرطوبة المرتفعة، بينما تظل الأماكن المغلقة أكثر تأثرًا بارتفاع نسب الرطوبة خلال ساعات الليل.

اضطراب الملاحة في البحر الأحمر وخليج السويس

وحذرت الهيئة من استمرار اضطراب حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس، نتيجة نشاط الرياح التي تتراوح سرعتها ما بين 40 إلى 60 كم/س، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أمواج البحر لتتراوح ما بين 2 إلى 3 أمتار.

وتستدعي هذه الظروف البحرية توخي الحذر من جانب العاملين في الأنشطة البحرية ومرتادي المناطق الساحلية المتأثرة، مع ضرورة متابعة تحديثات حالة الطقس والنشرات الجوية لمعرفة أي تغيرات تطرأ على سرعة الرياح وارتفاع الأمواج.

حالة الطقس اليوم

موعد الشبورة المائية غدًا وتحذير مهم للسائقين

كما شددت غانم على ضرورة القيادة بهدوء وحذر تام خلال فترة تكون الشبورة المائية، التي تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتظهر الشبورة المائية خلال الفترة من الساعة الرابعة فجرًا وحتى الساعة الـ7 أو 8 صباحًا، قبل أن تتلاشى تدريجيًا مع سطوع أشعة الشمس، ولذلك يتعين على قائدي السيارات توخي أقصى درجات الحذر خلال الساعات المبكرة من الصباح، خاصة على الطرق التي تتأثر بانخفاض مستوى الرؤية.

وتشمل النصائح المرتبطة بالقيادة أثناء الشبورة المائية تخفيف السرعة، والحفاظ على مسافة أمان مناسبة، والانتباه إلى حركة السيارات، وعدم الاعتماد على السرعة المعتادة في ظل تراجع الرؤية الأفقية.

ماذا تتوقع الأرصاد لدرجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل؟

وبشأن توقعات حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل، أوضحت غانم أن الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة سيستمر، مع تسجيل العظمى في القاهرة ما بين 35 و37 درجة مئوية، بينما تتراوح درجات الحرارة المحسوسة ما بين 38 و39 درجة مئوية.

وتشير هذه التوقعات إلى استمرار الأجواء الصيفية الحارة والرطبة خلال الأيام المقبلة، مع بقاء تأثير الرطوبة واضحًا على الإحساس بدرجات الحرارة، وهو ما يجعل متابعة النشرات الجوية اليومية أمرًا مهمًا للتعرف على أي تحديثات جديدة بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة.

حالة الطقس الأسبوع.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس من الإثنين إلى الجمعة

وتأتي هذه التوقعات في ظل استمرار متابعة الهيئة العامة للأرصاد الجوية للتغيرات الجوية اليومية، خاصة مع تأثير الرطوبة والرياح والشبورة المائية واضطراب الملاحة البحرية، وهي عوامل قد تختلف حدتها من منطقة إلى أخرى خلال اليوم.

الأرصاد تقدم نصائح مهمة للمواطنين

وطالبت الدكتورة منار غانم المواطنين بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة، والحرص على التواجد في أماكن جيدة التهوية، لتفادي تأثير ارتفاع نسب الرطوبة والإحساس الزائد بدرجات الحرارة.

كما أوصت بتناول كميات كبيرة من المياه والسوائل والمرطبات باستمرار، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، إلى جانب متابعة النشرات الجوية اليومية لمعرفة أي تحديثات جديدة بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة.

حالة الطقس اليوم

وتظل متابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية بصورة دورية من أهم الوسائل للتعامل مع التقلبات والظواهر الجوية، خصوصًا بالنسبة لقائدي السيارات في فترات الشبورة المائية، وللعاملين ومرتادي المناطق البحرية خلال فترات اضطراب الملاحة، وكذلك المواطنين الذين يضطرون إلى التواجد في الخارج خلال ساعات ارتفاع درجات الحرارة.

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