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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شعبة الأدوية: لا تحريك للأسعار في 2026 والدولة وفرت الدولار للقطاع بالكامل

الأدوية
الأدوية
محمود محسن

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن المريض المصري يحتاج إلى رفع الوعي بشأن التفرقة بين "المادة الفعالة" و"الاسم التجاري" للدواء؛ مشيراً إلى أن الإنسولين المصري يُباع بنصف سعر المستورد ويؤدي نفس الفاعلية والأداء العلمي بشهادة دولية.

وأوضح عوف خلال تصريحات تليفزيونية، أن دولاً أجنبية تشتري الإنسولين المصري بملايين الدولارات وتستخدمه منذ سنوات، مما يجعل الاندفاع نحو الدواء الأجنبي لمجرد الاسم أمراً غير منطقي ولا يخدم اقتصاد الدولة أو مصلحة المريض.

وأوضح رئيس الشعبة أن أدوية البرد متوفرة بالكامل، وأن ما يفرضه الجهاز الرقابي وهيئة الدواء من حصص محددة للموزعين والصيدليات يأتي لحماية الأدوية الوطنية من سماسرة التهريب للخارج.

وأضاف أن أي صيدلية تصرف حصصها تحت منظومة تتبع دقيقة تضمن وصول العلاج للمواطنين بالسعر الرسمي ودون خلق اختناقات صناعية، لافتاً إلى أن المسائل والأدوية البديلة للبرد متوفرة بنفس التركيب وبأسعار مناسبة للجميع.

وعن ملف أدوية الأورام، كشف عوف أن هيئة الدواء المصرية حددت منافذ توزيعها لحماية المرضى من جشع السوق السوداء والأدوية المغشوشة التي تستغل ارتفاع أسعار الحقن العلاجية.


ونصح المرضى بضرورة التواصل مع الخط الساخن لهيئة الدواء (15301) للتوجيه نحو أقرب صيدلية معتمدة أو منافذ صيدليات الإسعاف الـ30 على مستوى الجمهورية لتلقي العلاج الموثوق.

ورد على التساؤلات الخاصة بأسعار الأدوية، مشيراً إلى أن عام 2026 لا يشهد الضغوط الاقتصادية الناجمة عن أزمات نقص العملة الأجنبية أو القفزات السعرية للدولار التي حدثت في أعقاب الحرب الأوكرانية بين 2022 و2024.

وأكد أن توفير الدولة للدولار بانتظام لشركات الأدوية أدى إلى ثبات سلاسل الإمداد واستقرار عمليات الإنتاج دون الحاجة للجوء إلى تحريكات جديدة في الأسعار.
[6:35 PM, 8/20/2026] كريم الخطيب: شعبة الادوية: الإنسولين المصري يوفر على الدولة 4.2 مليار جنيه ونفس جودة الأجنبي

كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، عن الأبعاد الاقتصادية والصحية لتصريحات وزير الصحة بشأن تقليص استيراد الإنسولين، مؤكداً أن الاعتماد على المنتج المحلي يكلف الدولة 4.2 مليار جنيه، بينما يستنزف المستورد أكثر من 8 مليارات جنيه.


وأوضح عوف  أن هذا الفارق الضخم الذي يصل إلى الضعف يتم توجيهه لتطوير البنية التحتية للمستشفيات العامة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ورد رئيس الشعبة على حالة الجدل المثارة حول وجود نقص في الإنسولين، مؤكداً أن الأزمة لا تتعدى كونها رغبة لدى الشارع في الحصول على الاسم التجاري للمستورد، في حين أن البديل المصري متوفر بالكامل ونفس الكفاءة والفاعلية في مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة منذ 10 سنوات، مشدداً على عدم تلقي هيئة الدواء أو وزارة الصحة أي شكاوى رسمية أو أوراق علمية تثبت عدم فاعليته.

وأشار عوف إلى أن ثقافة بعض الأطباء والمواطنين والاعتاد على أشكال ومسميات تجارية معينة هي السبب الرئيسي في إحداث هذه البلبلة الإعلامية، حيث يخشى بعض الأطباء تغيير الصنف المعتاد دون الاستناد إلى أدلة علمية أو تحاليل طبية دقيقة.

وأضاف أن تقييم جودة الدواء لا يخضع للانطباعات الشخصية والخبرات الشفاهية، بل يستند إلى دراسات علمية وتقارير رسمية تثبت حتى الآن كفاءة المنتج المحلي ومطابقته للمواصفات.

وأكد على أن قرار الوزير بعدم التوسع في الاستيراد جاء في النطاق الضيق وللأسباب المنطقية، مع مراعاة توفير المستورد لنحو 5% فقط من الحالات التي تحتاج إلى تقنيات حديثة وأصناف محددة لا يتم إنتاجها محلياً حتى الآن.

المنظومة تعمل بفكر اقتصادي

وأكد أن الدولة ملتزمة بتوفير كافة احتياجات هذه الفئة الاستثنائية، مما يؤكد أن المنظومة تعمل بفكر اقتصادي وطبي وصحيح يضمن سلامة المريض وحسن إدارة موارد الدولة.

علي عوف شعبة الأدوية الإنسولين المصري الدواء الأجنبي أدوية البرد

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