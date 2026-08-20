نزيف إسرائيلي مستمر.. حكومة الاحتلال تكشف خسائر إضراب مطار بن جوريون

أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية يوم الخميس أن التقييم الأولي، للأضرار الناجمة عن إضراب مطار بن جوريون يتراوح بين 25 و30 مليون شيكل.

الإضراب في مطار بن جوريون

وأضافت مالية الاحتلال الإسرائيلي أن هذه أضرار الإضراب في مطار بن جوريون، تتجلى في ضياع وقت المسافرين، والتكاليف المباشرة والتشغيلية لشركات الطيران، بحسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

بالإضافة إلى خسائر الإيرادات لهيئة المطارات الإسرائيلية والشركات العاملة في المطار، وتعطيل عمليات الشحن والخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد، بالإضافة إلى تضرر قطاعي السياحة والضيافة.

ووفقًا لوزارة المالية الإسرائيلية، يعود سبب هذه الأضرار إلى المشكلات التالية: محدودية قدرة البنية التحتية للطيران في إسرائيل، واعتماد البنية التحتية الوطنية للطيران على شركة تشغيل واحدة فقط، وعرقلة لجنة العمال للكفاءة والمرونة وتطوير المطار.