وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصنع 300 ويوجه برفع معدلات الإنتاج

اجتمع الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالعاملين بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي)، والتي تمثل إحدى القلاع الصناعية الرئيسية بوزارة الإنتاج الحربي، بما تتميز به من قدرات تصنيعية وخبرات بشرية متميزة، وما تضطلع به من دور محوري في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من منتجاتها، علاوة على الإسهام في دعم جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وذلك بالتوازي مع الاحتفالات بانتصارات أكتوبر وفي إطار الحرص المستمر على متابعة سير العملية الإنتاجية بشركات ووحدات الإنتاج الحربي.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على توطين أحدث التكنولوجيات، وزيادة الاعتماد على المكون المحلي، ودعم الصناعة الوطنية، ولا سيما بمجال الصناعات الدفاعية، بما يعزز منظومة التصنيع بشركات الإنتاج الحربي ويسهم في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وزير الدولة للإنتاج الحربي

وأكد الوزير أن شركات الإنتاج الحربي تمتلك من القدرات التصنيعية ما يؤهلها لمنافسة الشركات العالمية المماثلة، مضيفًا أن الشركات التابعة للوزارة تضم عددًا كبيرًا من الماكينات وخطوط الإنتاج المزودة بأحدث الإمكانيات التكنولوجية، إلى جانب كوادر بشرية وعمالة فنية ماهرة تمتلك خبرات متراكمة، مشددًا على ضرورة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الإمكانيات وتعظيم استغلالها بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج، وتحسين جودة المنتجات وتعزيز قدرتها التنافسية، خاصةً في ضوء حرص الدولة على توفير مختلف المقومات اللازمة للارتقاء بمستويات الإنتاج.

وحرص "جمبلاط" على تهنئة العاملين بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر عام 1973، مؤكدًا، في هذا الصدد، على أن نصر أكتوبر سيظل مصدر فخر واعتزاز لكل مصري، وأننا نستلهم من هذا النصر العظيم روح العزيمة والفداء والإرادة للحفاظ على الوطن وصون أمنه القومي، وهو ما يستلزم بذل المزيد من الجهد ومضاعفة العمل الدؤوب لتعزيز دور الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة.

وزير الدولة للإنتاج الحربي

واستمع وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى مقترحات واستفسارات العاملين، مؤكدًا أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لمنظومة الإنتاج، وأن الاستثمار به وتنمية قدراته الفنية والتكنولوجية يعد أحد المحاور الرئيسية للارتقاء بمستويات الأداء ومواصلة مسيرة البناء والتطوير.

وفي هذا السياق، شدد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط على أهمية عقد الدورات التدريبية وتأهيل الكوادر البشرية بالشركة (مصنع 300 الحربي) بشكل دوري لمواكبة أحدث التطورات، ومواصلة الارتقاء بمستويات الجودة والإنتاجية، والتوسع في توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة، وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات والأصول والطاقات الإنتاجية، بما يدعم قدرة الشركة على مواكبة التطورات المتلاحقة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا، مشددًا، من جانب آخر، على ضرورة الالتزام الكامل باشتراطات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على رأس المال البشري.

وأضاف الوزير أن قطاع التخطيط يعد أحد أهم القطاعات المؤسسية، باعتباره البوصلة والركيزة الأساسية التي تقوم عليها منظومة الإنتاج بكامل عناصرها، مشددًا على أن دقة التخطيط وحُسن المتابعة يمثلان عاملين حاسمين في تحقيق المستهدفات الإنتاجية والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، موجهًا بضرورة الارتقاء بأداء قطاع التخطيط وتعظيم دوره في التنسيق والتكامل بين مختلف قطاعات الشركة، وربط الخطط الإنتاجية بالإمكانيات والموارد، بما يضمن الاستخدام الأمثل للطاقات المتاحة وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والإنتاجية.

وأصدر وزير الدولة للإنتاج الحربي توجيهات بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات المسندة للشركة وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، مع ضرورة تنفيذ برامج الصيانة الدورية في توقيتاتها المقررة للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة عمرها الافتراضي، كما وجّه الوزير بالحفاظ على التنسيق والتكامل التام بين شركات الإنتاج الحربي، والعمل على فتح آفاق جديدة للتعاون والتصنيع المشترك مع مختلف الجهات بالدولة وعلى رأسها القطاع الخاص، ودعم توجه الدولة نحو بناء قاعدة صناعية وطنية أكثر تطورًا وتنافسية.

وأوضح "جمبلاط" أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع، والقيام بالدور المنوط بكل فرد، والعمل بروح الفريق الواحد، والتصدي للشائعات، بما يعزز قدرة وزارة الإنتاج الحربي والجهات التابعة لها على مواجهة التحديات وتحقيق مستهدفاتها، والاستمرار في أداء دورها الوطني في خدمة الدولة المصرية وتلبية مطالب قواتها المسلحة الباسلة.