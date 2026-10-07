رئيس كوريا يرحب بزيارة الرئيس السيسي لأول مرة منذ 10 أعوام إلى سيول

رحب الرئيس لي جاي ميونج، رئيس جمهورية كوريا بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأول مرة منذ 10 أعوام إلى سيول.

وقال الرئيس الكوري، في تغريدة له على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، : "أهلا وسهلا بفخامة رئيس جمهورية مصر العربية في جمهورية كوريا.. ‎يسعدنا للغاية أن يزورنا فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كضيف عزيز في جمهورية كوريا لأول مرة منذ 10 أعوام".

وأضاف "التقي بفخامته مجددا في سيول بعد الحوار الصريح الذي جمعنا في القاهرة العام الماضي، مما يجعل هذا اللقاء أكثر أهمية ومعنى.. وآمل أن تتضافر "معجزة نهر الهان" و"معجزة نهر النيل" معاً لتعزيز الرخاء المشترك بدرجة أكبر لكلا البلدين".

وتابع الرئيس "لي جاي ميونغ" قائلا :"‎أرحب مع الشعب الكوري بفخامة الرئيس السيسي رحيبا حارا".